Stühlingen Orte des Schreckens verbergen sich hinter den heutigen Stühlinger Gewannen

Die Gewannnamen in Stühlingen gewähren einen Blick in die Vergangenheit. Ein Richtplatz, eine Wolfsfalle, Überschwemmungen und harte Arbeit stehen unter anderem Paten.

Gewannnamen liefern oft interessante Hinweise auf die Geschichte eines Gemeinwesens. In Stühlingen tut sich diesbezüglich eine wahre Fundgrube auf. Leider ist Heimatgeschichte angesichts der Medienvielfalt ins Hintertreffen geraten. Das ist auch in Stühlingen so. Unerforscht blieben bisher die Judenlöcher. Was es damit wirklich auf sich hat, ist bis heute nicht geklärt. Es ist eher unwahrscheinlich, dass dort einst Juden Unterschlupf suchten. Leider hat sich bisher noch nie jemand um die Erforschung dieser rätselhaften Gesteinsformation bemüht.

Darauf angesprochen, versprachen die beiden regional bekannten Heimatforscher Roland Weiß und Friedbert Zapf, sich des Falles anzunehmen. Die Beiden leben im nahen Schwarzwald im Raum Titisee und Schluchsee. Nachvollziehbar wäre die Vorstellung, dass sich bei den Judenlöchern einst eine Wehranlage oder ein Wachtturm befand. Nur wenige 100 Meter weiter und etwa auf gleicher Höhe befindet sich das Schloss Hohenlupfen, das mehr einem Bergfried ähnelt.

Es gibt außer den Judenlöchern jede Menge archaisch anmutende Gewannbezeichnungen, die eher an Transsilvanien als an das Städtchen unterm Hohenlupfen erinnern. Ob Höll, Teufelsküche, Wolfsgrube, Schinderwald, Galgenbuck, Zankföhrle, Wilde Rütte, Spießenberg oder Sulzfeld, solche Lagebezeichnungen animieren zu Assoziationen. Diese plakativen Bezeichnungen sind schließlich nicht vom Himmel gefallen. Dass um das Zankföhrle einst ein Zank ausgebrochen ist, ist denkbar.

Es waren unsere Vorfahren, die den Gewannen Namen aus ihrer damaligen Sicht verliehen. Beim Schinderwald, der sich durch extrem steile und schwierig zu bewirtschaftende Hanglagen auszeichnet, liegt die Vermutung nahe, dass Waldarbeit dort eine Schinderei war. Die Höll befindet sich unterhalb des Neubaugebiets Seegärten, deren Bezeichnung nicht von ungefähr kommt. Als das Gelände noch nicht drainiert war, bildete sich dort im Frühjahr nach der Schneeschmelze nicht selten ein kleiner See, gespeist von den Schlossbergquellen die unterhalb des Hohenlupfen unter Flur entspringen.

Unter dem Hohenupfen soll sich der Sage nach ein See befinden, dessen Auslauf mit der Kapuze eine Kapuziners verstopft sein soll. Wenn diese Kapuze verfault ist, wird Stühlingen laut Sage überschwemmt. Wie man weiß, besteht der Untergrund der Region Oberes Wutachtal aus sehr durchlässigem Kalksandstein. Doch Zurück zur Höll: Dieser verwunschene Hang war zu Zeiten, als Kinder noch vorwiegend draußen spielten, sehr beliebt. Hier konnten die Kleinen ungestört von Erwachsenen Baumhütten bauen, Indianer und anderes spielen. Nur "Fürli mache" war aus gutem Grund verboten. Das war aber für Kinder eher der Himmel und keineswegs die Hölle.

Was am Galgenbuck passierte, verrät der Name. Hier wurden Delinquenten aufgeknüpft, zu Zeiten, als es die hohe und niedere Gerichtsbarkeit gab. Die hohe Gerichtsbarkeit befand sich in Schaffhausen, die niedere vor Ort. Hier hatten die Landgrafen wohl das Sagen. Die Wolfsgrube hatte eine ebenso leicht zu erratende Bestimmung. Fein säuberlich ausgemauert, ist die tiefe Grube mit Gruselfaktor bis heute erhalten. Allerdings wurde sie mit einem Geländer gesichert und Wölfe wurden hierzulande schon lange nicht mehr gesichtet. 1764 soll der letzte Wolf erlegt worden sein.

Etwa einen Kilometer talabwärts befindet sich der Einstieg zur Teufelsküche. Es handelt sich um ein Naturschauspiel, das besonders im Winter bizarre Motive bietet, im Sommer oft nahezu austrocknet. In einer engen Schlucht, von steilen Hängen flankiert, stürzt über mehrere Stufen Wasser zu Tal, das nach Unterquerung der B 314 in die Wutach mündet. Das Wasser kommt von der Hochebene über dem Schinderwald, die sich bereits auf Schweizer Terrain befindet.

Spurensuche

Interessante Hinweise zu den Stühlinger Gewannnamen finden sich im Heimatbuch, das der frühere Ehrenbürger Gustav Häusler verfasst hat. In Stühlingen gibt es kaum Vergleichbares. Allerdings ist das Buch längst vergriffen. Zu vermuten ist, dass im Stühlinger Stadtarchiv noch weitere Schätze schlummern.