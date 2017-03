Stühlingen "Noch jede Menge zu tun", sagt Bürgermeisterin Isolde Schäfer über den Rest ihrer Amtszeit

Bürgermeisterin Isolde Schäfer, die bei der nächsten Wahl nicht mehr kandidieren wird, verrät uns im Interview, wie sie zu dieser Entscheidung kommt und warum sie noch keine Zukunftspläne nennt.

Frau Schäfer, Sie beenden Ihre Amtszeit im Herbst. Welche Gründe führten zu Ihrer Entscheidung?

Es war ein langer Abwägungsprozess, der schlussendlich zum Ergebnis geführt hat, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt eine moderne, zukunftsfähige, attraktive, liebens- und lebenswerte Stadt übergeben kann. Und das war immer mein Ziel.

Mit welchen Aufgaben haben Sie sich am Schwersten getan?

Neue Aufgaben sind Herausforderungen, denen ich mich gern gestellt habe. Natürlich gab es Themen, die schwergefallen sind. Zum Beispiel die Kindergartenkonzeption, die zur Schließung von Kindergärten, aber im Umkehrschluss auch zum Neubau unserer Kita Kinderland Hohenlupfen geführt hat. Und schwer sind bis heute Traueransprachen für Menschen, die mir nahestanden.

Was fiel Ihnen besonders leicht?

Frohe Botschaften zu überbringen. Zum Beispiel, wenn wir Förderbescheide erhalten haben, dies dem Gemeinderat und der Öffentlichkeit mitzuteilen.

Auf was sind Sie besonders stolz?

Das kann ich so nicht sagen. Es gibt so viele schöne Erlebnisse und Ergebnisse in diesen fast 24 Jahren. Beeindruckt hat mich immer das Engagement unserer Bürger und Bürgerinnen im Ehrenamt. Dazu zähle ich ausdrücklich auch den Gemeinderat und die Ortschaftsräte. Das ist es auch, was Stühlingen auszeichnet. Auch bei unterschiedlichen Meinungen wurde stets konstruktiv an der Sache gearbeitet. Das gilt auch für unsere Mitarbeiter.

Stolz machen mich auch die Stadtsanierung im Kernort, dass wir mit der Ansiedlung von Märkten unsere Nahversorgung sichern konnten, der Bau von Realschule und Kita, die ganzen Kanalbaumaßnahmen, die in den Ortsteilen quasi zur Dorfsanierung geführt haben, und auch, wie heute unsere Gemeinschaftshäuser und die meisten Feuerwehrhäuser dastehen.

Als Schwäbin kamen Sie mit der alemannischen Wesensart gut zu Recht. Sehen Sie dabei große Unterschiede?

Das Problem hatte ich nie. Es gibt in jedem Landesteil sympathische und unsympathische Menschen.

Was sagt Ihre Erfahrung: Hat man es als Bürgermeisterin leichter?

Vielleicht im einen oder anderen Fall leichter, manchmal auch schwerer.

Ziehen Sie weg oder bleiben Sie in Stühlingen?

Stühlingen ist meine Heimat geworden.

Gab es all die Jahre über auch mal schlaflose Nächte?

Schlaflose Nächte? Natürlich hatte ich zukunftsorientierte Entscheidungen, die ich nicht alle von Anfang an mittragen konnte und die mir schlaflose Nächte bereitet haben. Das kennt auch jeder von sich selbst.

Sie sind viel zu jung für den Ruhestand. Verraten Sie, was Sie zukünftig vorhaben?

Damit beschäftige ich mich, wenn es soweit ist. Bis es aber soweit ist, gibt es noch jede Menge zu tun.

Zur Person

Isolde Schäfer, 54, Bürgermeisterin von Stühlingen, ist in Vaihingen/Enz mit drei Brüdern aufgewachsen. Als sie 30 Jahre alt war, kandidierte sie für das Stühlinger Bürgermeisteramt und hatte auf Anhieb Erfolg. Sie war damals landesweit die zweite Frau in diesem Amt.

