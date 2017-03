Stühlingen "Nichts geht über persönliche Beratung"  Reinhard Schmitt über die neuste Aktion des Stühlinger HGV

Der Handels- und Gewerbeverein geht erneut mit Bummelabend, Osteraktion und Stühlinger Frühling in die Offensive. Im Gespräch erläutert der Vorsitzende, was geplant ist und warum Fachgeschäfte so wichtig für den Einzelhandel sind.

Ist der Bummelabend am kommenden Donnerstag der erste seiner Art in der HGV Geschichte?

So etwas gab es vor langer Zeit schon einmal. Das ist aber mindestens 15 Jahre her.

Was gab dazu den Anstoß?

Wir wollten einfach mal was anderes machen, um unseren Kunden etwas Zusätzliches bieten zu können. Wir vom HGV hoffen, dass dieser lange Bummelabend gut angenommen wird. Einfach mal mehr Zeit zum Einkaufen, in entspannter Atmosphäre bummeln und den Abend eventuell in der Stühlinger Gastronomie ausklingen zu lassen.

Bekanntlich haben Einzelhändler nicht nur in Stühlingen es zunehmend schwer. Online-Einkäufe und Mobilität sind dem Konsum vor Ort nicht gerade dienlich. Wie können oder könnten Einzelhändler dem stärker gegensteuern?

Auch die Stühlinger Händler sind natürlich größtenteils online präsent. Allerdings geht nichts über die persönliche Beratung im Fachhandel. Wohin bringe ich die Ware aus dem Internet, wenn sie defekt ist? Wer haftet für eventuell nicht vorhandene aber zugesagte Eigenschaften der Waren oder für Beratungsfehler? Erst wenn vor Ort keine Geschäfte mehr vorhanden wären, würden die Leute merken, was ihnen fehlt. Schauen sie: Auch Versicherungen kann man schon lange im Internet abschließen und dennoch feiere ich an diesem langen Bummelabend auch gleichzeitig 30 Jahre Versicherungsbüro Schmitt. Dazu sind die Bewohner ab 14 eingeladen, bei einem Drink die neuen Büroräume an der Hauptstraße zu besichtigen. Entgegensteuern können wir nur mit einem guten Warenangebot und mit Service, den die Onlinehändler eben nicht bieten, in der Form auch nicht bieten können. Nur deshalb haben wir in Stühlingen zahlreiche Geschäfte mit jahrzehntelanger Tradition.

Dienstleistungen wie Friseur, Kosmetik oder Massage und einige wenige Produkte kann man nicht im Internet ordern. Mit welchen Pfunden könnten da hiesige Einzelhändler wuchern? Waren frei Haus, keine Paketgebühren, einfacher Umtausch, Freundlichkeit, Aktionen, Sonderangebote, Wettbewerbe, Beratung, etc.?

Wer bei uns in Stühlingen einkauft, der wird in den allermeisten Fällen noch vom Inhaber persönlich beraten. Ist dies einmal nicht so, dann aber durch geschultes Fachpersonal. Daher ja auch „Fachgeschäft.“ Dazu kostenlos Parken in unmittelbarer Nähe zum jeweiligen Geschäft.

Was wird das Besondere am Bummelabend?

Wir starten am Bummelabend auch unsere neuester Guldenaktion „Zahl mit Gulden, nimm ein Ei!“ Jeder, der in den teilnehmenden Geschäften seine Einkäufe mit Gulden bezahlt, bekommt dafür ein buntes Osterei geschenkt. Diese Aktion läuft ab sofort bis Ostern. Auch für den Stühlinger Frühling haben wir wieder interessante Aktionen geplant. Eine Malaktion mit dem Kinderland Hohenlupfen, bei dem eine Videokamera als Preis ausgelobt ist veranstaltet EP Scherzinger. Die Passanten dürfen sich an der Bewertung der Malergebnisse beteiligen. Natürlich müssen immer wieder solche und ähnliche Aktionen her, um den Kunden zu zeigen, dass wir uns immer wieder etwas Neues einfallen lassen. Solche Aktionen planen wir vom HGV sehr gerne.

Zur Person

Reinhard Schmitt ist 52 Jahre alt. Er ist gelernter Versicherungskaufmann, verheiratet, hat eine Tochter und wohnt in Wutach-Ewattingen. Seit 2010 ist er Vorsitzender des HGV Stühlingen.