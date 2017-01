Stühlingen Närrisch viel Humor und Tanz: Bunter Abend der Hungrigen Stühlinger ein Erfolg

75 Akteure stehen im Konradsaal auf der Bühne und beanspruchen die Lachmuskeln der Besucher. Mit dem Preismaskenball am 4. Februar geht das Feiern bereits weiter.

Sie können den Bunten Abend wieder einmal als großen Erfolg verbuchen, die Hungrigen Stühlinger. 75 Akteure ließen an zwei Abenden im Konradsaal mit einem absolut närrischen Auftritt den Stühlinger Fasnachtsauftakt zu einem Erlebnis werden. Dabei blieb fast kein Auge trocken und viele Gäste werden über Muskelkater in den Bauchmuskeln noch einige Tage an diesen Abend erinnert werden.

Angefangen wurde der Abend mit dem traditionellen Einmarsch der Hungrigen in Maske und Häs, vorneweg der Büttel, in diesem Jahr Konrad Grüninger. Dabei zeigte sich, dass die mahnenden Worte der Narrenmutter vom vergangenen Jahr ihre Wirkung erreichten, es war eine ganze Schar von Hungrigen, die dabei waren. Den Auftakt auf der Bühne machte der Narrennachwuchs, die Kindertanzgruppe, und die heizten mit ihren Tänzen zu den Klängen des Ententanzes bis hin zum Alpenrock den Gästen gehörig ein. Die 15 Kinder im Alter von drei bis acht Jahren hatten die Tänze unter der Leitung von Anja Thiel und Laura Weissenberger einstudiert und es machte ihnen sichtlichen Spaß, dies den „Großen“ vorzuführen.

Eine Ohren- und Augenweide war auch der Auftritt des Mischmasch-Chores, die mit ihren Dandy-Kostümen schon gleich nach Öffnung des Vorhangs Applaus ernteten. Was ihre Stimmen im Takt der Ode an die Freude mit eigens für diesen Abend zusammengestellten Texten dann noch verbreiteten, ließ das Publikum lautstark nach Zugabe fordern. Dass den sieben Sängern immer wieder Sonntagmorgens die Erinnerung fehlt, oder nach dem Titel "Ein bisschen Frieden" getextet wurde "Trink mit mir ein kleines Bier, damit die Welt in Frieden lebt", kam bei den Zuschauern sehr gut an.

Die Erlebnisgastronomie und der horrorartige Gedanke, es könnte wirklich so kommen hatten sich Bernd Bruder, Corinna Schüele, Laura Weissenberger, Sandra Fechtig, Sabine Sklenar und Frank Geng vorgenommen, dabei waren Ähnlichkeiten mit der Stühlinger Gastronomie und den Grenzerfahrungen rein zufällig. Damit der närrische Faden während der Umbauphasen nicht abreissen konnte, dafür sorgten die Musiker der Happy Shakers und die animierten zum Mitmachen.

Die Aktiven des Sportvereins Stühlingen, die bisher immer mit der Jazztanzgruppe aufgetreten waren, machten in diesem Jahr einen Alleingang und zeigten mit ihrem Ballontanz sehr viel Haut. Mit großer Spannung erwartet wurde auch der Hohenlupfenflurfunk. Die beiden Moderatorinnen Gaby Böhler und Gudrun Schirmer hatten ihr Studio ins Wartezimmer des Arztes verlegt und plauderten so einiges von dem manch einer gehofft hatte, nicht erwischt worden zu sein, so ganz nebenbei aus. Da wurde schon mal eine verkehrte Kirche geputzt, oder ein vollautomatisches Garagentor das nicht mehr schloss reklamiert. Natürlich hatten die beiden auch mitbekommen dass Bürgermeisterin Schäfer mehrere Terminkalender – wichtig, weniger wichtig und kann ganz weg – besitzt und so hin und wieder Termine verpasst. Ein Höhepunkt waren auch die Tanzmäuse, die bei keinem Bunten Abend fehlen dürfen. In diesem Jahr waren sie mit einer tollen Aufmachung als griechische Götter auf der Bühne und ernteten tosenden Applaus.

Vom Pizzaservice gab es dann den Sketch, der in närrischer Aufmachung den Blutdruck gewaltig in die Höhe steigen liess. Dass sich einige Tänzerinnen in den Orient begeben hatten, zeigte die Jazztanzgruppe die mit ihren Kostümen einen originalen Anblick boten. Zunftmeister Daniel Fechtig hatte die Rolle des Moderators übernommen und konnte feststellen, dass die nächste Veranstaltung, der Preismaskenball der Hungrigen Stühlinger, bereits am 4. Februar stattfindet. Für den Fasnachtsmontagumzug werden 3000 Hästräger erwartet.