Stühlingen Musikverein Mauchen will neue Wege gehen

Musikverein Mauchen will neue Wege gehen

Der Musikverein Mauchen hat seinen Vorstand von neun auf sieben Mitglieder verschlankt. Derzeit denkt der Verein über ein Kirchenkonzert nach. Musikalisch geht in Richtung Big-Band-Sound. Welche Pläne der Verein noch hat, lesen Sie hier.

Zufrieden zeigte sich der Vorsitzende Ralf Keller in der Hauptversammlung des Musikvereins Mauchen mit seinen 36 aktiven Musikern im Durchschnittsalter von 25,53 Jahren. Bei den Neuwahlen wurden die neun Posten auf sieben beschränkt, um die Terminfindung zu vereinfachen. Das arbeitsreiche Jahr bescherte ein großes Plus in der Kasse, das für einen neuen Es-Bass gedacht ist. Zusätzlich zum Kirchenkonzert ist ein Doppelkonzert geplant.

Der Vorsitzende Ralf Keller resümierte nach zwei Jahren im Amt und ist zufrieden mit dem Dirigenten Ubald Häring, der ebenfalls zwei Jahre dabei ist: "Du hast den Laden im Griff und kannst gut motivieren." Auch im Vorstand laufe es rund: "Jeder macht seinen Job und das funktioniert einfach." Der einzige Wermutstropfen sei der verschlechterte Probenbesuch von 77 Prozent nach 82 Prozent im vergangenen Jahr: "Da können wir uns auf jeden Fall noch verbessern. Das sind knapp drei Viertel, da wär es gut, wenn wir uns da steigern würden."

Dirigent Ubald Häring dankte Jens Hotz für die Bilder auf der Konzertleinwand sowie Vizedirigent Fabian Korhummel. Die Anzahl der Auftritte durch das Jahr wurden gesteigert. Um die Finanzen aufzubessern, schlägt er ein Doppelkonzert im Frühling 2018 vor. Da die Gemeindehalle Eggingen im Dezember noch saniert werde, muss der Verein ausweichen, Ubald Häring empfiehlt ein Kirchenkonzert. Musikalisch geht es in Richtung Big-Band-Sound. Frühstück und Grillfest für die besten Probebesucher und Ausbilder beim Dirigenten erzielten Jan Güntert, Alina Kehl, Fabian Korhummel, Sebastian Schanz sowie die Tenorhörner.

Bei den Neuwahlen stellten sich Dominik Rombach und Michael Zolg nicht mehr zur Wahl. Ines Keller wurde neue Protokollführerin. Bestätigt wurden Ralf Keller (Vorsitz), Anika Güntert (Stellvertreterin), Ramona Rebmann (Kasse) sowie die Beisitzer Peter Roth und David Raatz (Jugend). Schriftführer Jens Hotz signalisierte, dass er seinen Posten nach Ablauf der beiden Jahre zur Verfügung stellen wird.

Die Termine des Jugendorchesters Notenfuxer werden in die Terminliste des Vereins aufgenommen: "Das ist unsere Zukunft, es wäre schön, wenn die Musiker auch an die Auftritte des Jugendorchesters kommen", bat Ralf Keller. Die sieben Zöglinge werden von zwei externen Ausbildern sowie intern von Fabian Korhummel und Yvonne Würth ausgebildet. Dankesworte überbrachten Ortsvorsteher Manfred Schanz sowie Thekla Korhummel vom JA-Verein attraktives Dorfleben, Michaela Wagnerbauer vom Gemeindeteam und Ehrenmitglied Konrad Güntert für das Präsent zum 75. Geburtstag: "Auch ich empfehle euch ein Kirchenkonzert. Als wir damals ein Kirchenkonzert hatten, wurde erstmals ein Stimmgerät angeschafft."