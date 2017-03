Stühlingen Museumsbesucher in Schaffhausen staunen über Fossilien aus Schleitheim

Die Saurierfunde auf dem Gebiet von St. Jergen bei Schleitheim von Oktober 2016 sind nun erstmals zu sehen. Das Museum zu Allerheiligen in Schaffhausen präsentiert die Knochen. Experten werten die Funde noch aus.

Die Funde der Knochen von Dinosauriern auf dem Gebiet von St. Jergen bei Schleitheim sind eine Sensation. Im vergangenen Oktober hatten Grabungsleiter Heinz Furrer und der Geologe Iwan Stössel von der Naturforschenden Gesellschaft Schaffhausen mit ihrem Team spektakuläre Funde gemacht. Diese wurden jetzt erstmalig im Museum Allerheiligen der Öffentlichkeit präsentiert.

Die gefundenen Dinosaurierknochen sind etwa 220 Millionen Jahre alt. Der Schweizer Fossiliensammler Emil Schutz aus Neunkirch hatte 1954 in St. Jergen in Schleitheim einige besonders große Knochen ausgegraben und an die Universität Zürich gesandt. Diese wurden präpariert und als Gresslyosaurus-Plateosaurus bestimmt. Bei weiteren Studien und Untersuchungen durch den Münchner Dinosaurierspezialisten Oliver Rauhut stellte sich dann heraus, dass es sich bei diesen Knochenfragmenten um eine noch unbekannte Dinosaurier-Art handelt.

Emil Schutz aus Neunkirch hatte genaue Angaben zu der Fundstelle gemacht, diese waren die Grundlage für die neue Suche. Die neue Grabung sei auch dank der Unterstützung, unter anderem aus dem Kantonalen Lotteriefonds, Privatspenden der Mitglieder der Naturforschenden Gesellschaft Schaffhausen, sowie der Gemeindeverwaltung Schleitheim, möglich geworden.

Allerdings konnte bei der neuerlichen Suche nicht an der selben Stelle gegraben werden wie im Jahr 1954, weil sie auf einer naturgeschützten Magerwiese liegt. Doch etwa 20 Meter daneben stellte ein Grundstückseigentümer seinen Acker für die Grabung der Saurierforscher zur Verfügung. Mithilfe eines Baggers wurde ein rund 15 Meter langer und drei Meter breiter keilförmiger Graben geöffnet. Die Fundschicht lag auf einem Gebiet von rund zweieinhalb Metern.

Insgesamt wurden rund 100 fossile Knochen und Knochenbruchstücke geborgen, wobei die Dinosaurierknochen aufgrund ihrer Größe und Merkmale zu den Tieren gehört haben, die nach den Analysen von Professor Rauhut einer neuen Art zuzuordnen sind. Wie Iwan Stössel jedoch betonte, sind die detaillierten Auswertungen der Funde noch abzuwarten, ehe konkrete Aussagen gemacht werden können.

Auch stehen noch weitere Untersuchungen, besonders der kleineren gefundenen Fragmente an und die Forscher versprachen, die weiteren Ergebnisse der Öffentlichkeit bekanntzugeben. Auch werden die Forscher am Ball bleiben, besonders in der Hoffnung, irgendwann doch an der Stelle graben zu können, die der Fossiliensammler Emil Schutz beschrieben hatte. Die wissenschaftlich bedeutenden Funde, die jetzt vorliegen, werden nach Abschluss der Auswertungen dem Museum zu Allerheiligen in Schaffhausen übergeben.