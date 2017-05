Stühlingen Mögliche Nachwuchsmusiker probieren Instrumente aus beim Infotag von Stadtmusik und MV Eberfingen

Stadtmusik und Musikverein Eberfingen laden zum Infotag in die Realschule Stühlingen ein. Dabei können Kinder viele Instrumente ausprobieren.

Die Musikvereine der Gemeinden sind die lokalen Kulturträger. Dazu, dass dies so bleibt, gehört auch die immerwährende Suche nach Nachwuchs. Die Stadtmusik Stühlingen und der Musikverein Eberfingen haben 2015 einen neuen Weg eingeschlagen, um Zöglinge auszubilden: Sie sind eine Kooperation mit der Musikschule Südschwarzwald eingegangen. Beim Info-Tag in der Realschule Stühlingen konnten sich Dirigent Gerhard Blatter vom Musikverein Eberfingen und der Vorsitzende der Stadtmusik, Thomas Groß, von der fruchtbaren Arbeit überzeugen.

Federführend für diese Veranstaltung in Stühlingen war Marlene Adam, Dirigentin des Akkordeonorchesters Stühlingen. Mit einem kleinen Vorspiel zeigten die einzelnen Schüler ihren Leistungsstand. Angefangen vom einfachen Kinderlied wie „Suse, liebe Suse“ auf der Blockflöte über das Gitarrensolo „Home on the Range“, eine Gavotte und von Edvard Grieg „In der Halle des Bergkönigs" sowie den Walzer in h-Moll von Franz Schubert bis hin zur Karussellfahrt mit dem Akkordeon bot das kleine Konzert der Schüler für Eltern und Lehrer eine gute Grundlage für die Zukunft. Thomas Groß von der Stadtmusik nutzte das Schülervorspiel denn auch dazu, den Eltern die Kooperation näher zu erläutern und vor allem auch etwas Werbung für die Musikvereine zu machen.

Denn die Zielsetzung, wenn man ein Blasinstrument erlernt, ist es, wie Thomas Groß dies ausdrückte, später auch im Verein zu musizieren. Damit dies für die künftigen Musiker alles nicht nur Worte waren, gab es auch die Möglichkeit, einzelne Instrumente auszuprobieren, und davon wurde reichlich Gebrauch gemacht. Im Anschluss an das Vorspiel der Musikschüler konnten die einzelnen Instrumente unter fachkundiger Führung ausprobiert werden, wofür sich auch Jungmusiker der Stadtmusik eingesetzt haben.