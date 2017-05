Einen stark alkoholisierten Autofahrer hat die Polizei am Sonntagmorgen bei Eberfingen aus dem Verkehr gezogen.

Gegen 5.15 Uhr war gemeldet worden, dass ein Suzuki auf der B 314 mit plattem Vorderreifen und einem erheblichen Frontschaden unterwegs ist. Ein Verkehrsteilnehmer wollte seine Hilfe anbieten, doch der Suzuki-Fahrer fuhr von der Straße über eine Wiese in Richtung Gewerbegebiet Sulzfeld. Von dort ging es mit funkensprühender Felge in Richtung Eberfingen weiter, so die Polizeiangaben. Das Fahrzeug wurde später zwischen Eberfingen und Eggingen mit laufendem Motor gefunden – der 46-jährige Fahrer war eingeschlafen. Bei dem Mann wurde eine starke Alkoholisierung festgestellt, ein Test ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Eine Blutentnahme wurde richterlich angeordnet, der Führerschein von der Polizei sichergestellt.