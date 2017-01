Stühlingen Melanie Albiez über ihr Engagement im Helferkreis: "Ich wollte einfach helfen"

Die Stühlingerin Melanie Albiez engagiert sich für Flüchtlinge. Im Interview spricht sie über ihre Motivation, ihre bisherigen Erfahrungen und die Wünsche für die Zukunft.

Frau Albiez, was hat Sie bewogen, im Stühlinger Helferkreis aktiv mit zu machen? Gab es da einen bestimmten Anlass?

Es gab keinen bestimmten Anlass. Ich habe mitbekommen, dass Flüchtlinge in unserer Notunterkunft Stadthalle angekommen sind. Ich habe mit dem Helferkreis Kontakt aufgenommen und mich angeschlossen. Ich wollte einfach helfen. Wir wären in dieser Situation auch froh gewesen, wenn wir Hilfe bekommen hätten.

Welche Aufgabe haben Sie übernommen?

Zu Beginn habe ich die Hallenbewohner, soweit es ging, mit Kleidern Schuhen, Koffern, Kinderwagen und ähnlichem ausgestattet. Auch bei der Kleiderausgabe in der Schule war ich dabei. Für die Grundschulkinder und die kleineren Kinder habe ich den Schulbesuch, respektive Kindergartenbesuch, organisiert. In der Grundschule wurden die Kinder von mir und und einer personellen Unterstützung für Deutsch und Mathe unterrichtet. Ich war behilflich bei der Unterbringung von Familien in verschiedenen Orten. Auch habe ich das Internationale Café ins Leben gerufen, das einmal im Monat stattfindet. Geplant ist zudem die Zusammenarbeit mit benachbarten Helferkreisen. Außerdem betreue ich eine syrische Familie mit drei Kindern, die in Stühlingen wohnt. Auch für eine neu zugezogene Familie bin ich mit weiteren Helfern Ansprechpartnerin.

Sind die Aufgaben schwieriger als gedacht?

Die Arbeit ist nicht schwierig, aber umfangreich: Behördengänge, Anträge ausfüllen, Post übersetzen, Arztbesuche, Austausch mit den Lehrern und Schulen und vieles weitere. So ist es eine große Hilfe, dass jeder Helfer sein Wissen einbringen kann. Wir funktionieren untereinander wie ein kleines Netzwerk.

Gibt es Dinge, die noch besser laufen könnten?

Noch mehr Helfer wären schön. Die Deutschkurse finden teilweise nur mittags statt. Und so benötigen wir noch weitere Helfer, die die Kinder in dieser Zeit beaufsichtigen, bei Hausaufgaben betreuen, oder Nachhilfe geben könnten.

Erfüllten die Resonanz des Café International Ihre Erwartungen?

Die Erwartungen wurden bisher so erfüllt, dass sich auf beiden Seiten die Scheu legte. Mittlerweile kennen sich etliche Familien, die in verschiedenen Ortsteilen leben. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich beim nächsten Internationalen Café mehr Gäste begrüßen dürfte und die Berührungsängste schwinden.

Wie gefällt es den Flüchtlingen in Stühlingen?

Unsere syrischen Flüchtlinge fühlen sich sehr wohl in Stühlingen. Sie sind auch sehr zufrieden mit den Wohnungen.

Werden die Sprachangebote gut angenommen?

Ja, sie werden von Schülern und deren Eltern sehr gut angenommen. Alle sind mit Begeisterung dabei, und das macht die Kommunikation untereinander natürlich leichter.

Zur Person

Melanie Albiez (40) ist pädagogische Assistentin an der Stühlinger Hohenlupfenschule. Sie ist in Stühlingen geboren und aufgewachsen und engagiert sich im Helferkreis.