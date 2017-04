Stühlingen Martin Schuele ist neuer Vize-Zunftmeister der Hungrigen Stühlinger

Martin Schuele wurde in der Hauptversammlung der Narrenzunft Hungrige Stühlinger zum stellvertretenden Zunftmeister gewählt. Er tritt die Nachfolge von Tobias Heigl an, der sich nicht noch einmal für das Amt zur Verfügung stellte. Die Narrenzunft richtet ihren Blick auf große Ereignisse, die in den kommenden Jahren anstehen: 2018 wird das 65-jährige Bestehen der Stühlinger Fasnacht gefeiert und 2021 richtet die Zunft das Kleggau-Narrentreffen aus.

Stühlingen – Ein Blick zurück auf eine sehr erfolgreiche Saison und ein weiter Blick in die Zukunft prägten neben den Vorstandswahlen die Hauptversammlung der Narrenzunft „Hungrige Stühlinger“. Bei den Neuwahlen musste ein Nachfolger für den stellvertretenden Zunftmeister Tobias Heigl gefunden werden. Er hatte bereits bei der vergangenen Hauptversammlung erklärt, dass er nach sieben Jahren als Zunftmeister und vier Jahre als Stellvertreter nicht mehr kandidieren werde. Zu seinem Nachfolger wurde einstimmig Martin Schuele gewählt. Tobias Heigl bleibt dem Vorstand jedoch als Beisitzer erhalten. Als neue Schriftführerin wurde Sabine Sklenar gewählt, Silke Heigl wurde als Festwirtin und Beisitzerin bestätigt, Michael Ponsold und Sebastian Kaiser wurden Beisitzer. Neuer Kassenprüfer wurde Jens Bryssinck. Die Wahlleitung übernahm Ehrenzunftmeister Arnfried Winterhalder.

„Es war eine lange Fasnacht und wie es sich für echte Narren gehört, waren wir wieder sehr aktiv“, stellte Zunftmeister Daniel Fechtig in seinem Rückblick fest. Dies zeigte sich auch im Schriftführerbericht von Laura Weißenberger, die detailgenau alle fasnächtlichen Ereignisse und deren Wirkung festgehalten hatte. Ihr Bericht sorgte für viele Erinnerungen der Anwesenden und einige spontane Lachsalven zeigten auf, dass die Hungrigen auch viel Humor mitbringen.

Dabei waren natürlich die Höhepunkte der Fasnacht 2017, wie die beiden Bunten Abende, der gigantische Fasnachtsmontagsumzug, der die Aktiven, bedingt durch die große, durstige und hungrige Besucherschar und Teilnehmer, an die Grenzen der Energie brachte. Und natürlich erinnern sich die Hungrigen gerne an die Reise zur Fasnacht in der Partnerstadt Belléme. Dort zeigten die Hungrigen, wie in Stühlingen Fasnacht gemacht und gefeiert wird, denn das Programm, das in der Heimat in vier oder fünf Tagen durchgezogen wird, ist in Belléme auf zwei Tage komprimiert. Aber die Hungrigen Stühlinger haben durchgehalten und sind sich sicher, bei der nächsten Fasnacht in Belléme im Jahr 2022 wieder mit dabei zu sein.

Besonders die vielen Besuche bei den Kappenabenden der Teilorte und befreundeten Narrenvereine haben die aktiven Hansele in dieser Saison gefordert. Erfreut konnte Daniel Fechtig mitteilen, dass teilweise eine Schar von 23 Hansele an einem Abend einen Kappenabend besucht hatte. Dass die Finanzen der Narrenzunft stimmen, dafür hatte Tanja Schuele gesorgt. Sie lieferte einen positiven Kassenbericht, obwohl die Zunft, um unabhängig zu sein, einige Festgarnituren für rund 4000 Euro angeschafft hat.

Die stolze Zahl von 312 Mitgliedern zeugt von einem aktiven Vereinsleben und dies bescheinigte auch Bürgermeisterstellvertreter und ehemaliger Zunftmeister Jens Bryssinck, der die Entlastung des Vorstandes übernommen hatte. „Ihr habt ein lebendiges und tolles Vereinsleben und seit ein gutes Team“, sagte Bryssinck.

Der Blick der Hungrigen Stühlinger in die Zukunft richtet sich auf das 65-jährige Bestehen der Stühlinger Fasnacht, wie sie aktuell praktiziert wird, im Jahr 2018. Der Blick geht sogar bis 2021, denn in diesem Jahr soll das Kleggau-Narrentreffen in Stühlingen stattfinden. Hier ist den Stühlingern ein Coup gelungen. Das Narrentreffen wird nicht wie bisher zwei Wochen vor Fasnacht stattfinden. Dem Zunftmeister ist es gelungen, das Narrentreffen mit dem traditionellen Fasnachtsmontag in Stühlingen zusammenzulegen: „Die Saison im Jahr 2021 ist zu kurz und zwei Umzüge können wir nicht stemmen", erklärte Zunftmeister Daniel Fechtig