Stühlingen Mann attackiert Nachbarn mit Messer: Täter in Haft

Bei einem Streit in einem Wohnhaus in Stühlingen-Bettmaringen ist ein 54 Jahre alter Mann mit einem Messer auf einen Nachbarn losgegangen. Der 39-Jährige wurde schwer verletzt und musste notoperiert werden.

Am Sonntagabend ist es in einem Wohngebäude im Stühlinger Ortsteil Bettmaringen zu einer Gewalttat gekommen, berichtet die Polizei. Dabei wurde ein 39-jähriger Mann mit einem Messer angegriffen und so schwer verletzt, dass er notoperiert werden musste. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei kam es gegen 21.30 Uhr zwischen zwei Bewohnern zu einem heftigen Streit. Anlass waren anhaltende Ruhestörungen des 54-Jährigen, worauf ihm der 39-Jährige die Sicherungen für die Wohnung herausdrehte.



Der 54-Jährige drohte daraufhin seinem Widersacher mit Rache und ging schließlich mit einem Messer auf ihn los. Dabei verletzte er den Jüngeren schwer und trennte ihm fast ein Ohr ab. Danach bedrohte der alkoholisierte 54-Jährige laut Polizeibericht noch eine weitere Nachbarin, ehe er sich in seine Wohnung zurückzog. Dort ließ er sich wenig später von Polizeibeamte widerstandslos festnehmen.



Das schwerverletzte Opfer wurde vom Rettungsdienst und einem Notarzt versorgt, umgehend ins Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Nach ärztlicher Auskunft bestand keine Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen stellt gegen den 54 Jahre alten Mann Haftantrag. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.