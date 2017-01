Stühlingen Männergesangverein Bettmaringen blickt auf arbeitsreiches Jahr zurück

Dirigent Dieter Zolg fordert von den Mitgliedern einen regelmäßigeren Probenbesuch. Für das Kirchenkonzert am 12. März stehe noch viel Arbeit bevor, so Zolg

Bettmaringen (ywü) Ein arbeitsreiches Jahr bescheinigten die Berichte anlässlich der Hauptversammlung des Männergesangvereins Bettmaringen. Das erste Jahr mit einem komplett neuem Vorstand verlief erfolgreich, neben mehreren großen Geburtstagsfeiern mussten die Männer einen Kameraden zu Grabe tragen. Der Verein bereitet sich auf das Kirchenkonzert zum Patrozinium des Kirchenpatrons St. Fridolin am 12. März vor.

Aus dem Schriftführerbericht von Jonas Götz wurde das rege Vereinsleben deutlich. Neben der Bewirtung am schmutzigen Donnerstag und dem zweitägigen Rastplatzfest durften die Männer die Jubiläumsfeiern von Siegfried und Magda Meister, Leo Strittmatter und dem Ortsvorsteher Gerhard Boll mitgestalten. Das letzte Geleit für den früheren Vizedirigenten Emil Beck war ebenso selbstverständlich, wie die gesangliche Untermalung der Maiandacht in der Lourdes-Kapelle und des Seniorenmittags. Die Mitgestaltung des Dämmerschoppens in Geißlingen hob Jonas Götz besonders hervor: "Dass es den Gästen gefiel, merkte man daran, dass bei dem redseligen Publikum bei unseren Auftritten aufmerksame Stille einkehrte." Die Tradition der Fahnenabordnung wurde beim Patrozinium gepflegt.

Neben der Maiwanderung wurde das Gemeinschaftsgefühl beim gemeinsamen Ausflug, einer Sängerreise in den Nordschwarzwald, gestärkt. Dirigent Dieter Zolg mahnte an, für das geplante Kirchenkonzert am 12. März stehe noch einige Arbeit an. Er bat um eine Verbesserung des Probenbesuchs: Wir haben unser musikalisches Ziel nicht erreicht!" Der Vorsitzende Wolfgang Heer dankte dem Vorstand für die gute Zusammenarbeit, insbesondere Paul Preiser für die Organisation der neuen Sänger-Oberhemden mit Logo und Krawatte. Grußworte sendeten Gudrun Heer vom Musikverein Bettmaringen, Larissa Götz vom Narrenverein Bettmaringen und Peter Beck von der Feuerwehrabteilung. Er bat um zahlreiche Helfer beim Feuerwehrfest am 1. Mai.