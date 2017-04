Stühlingen MV Lausheim und Blumegg bringen Feststimmung in die Wutachhalle Ewattingen

Die zwei Ensembles gaben mit ihrem Doppelkonzert und einem abwechslungsreichen Programm einen musikalischen Gruß an den Frühling.

Stühlingen/Ewattingen – Mit einem gut dreistündigen Konzertprogramm begrüßten die Musikvereine aus Lausheim und Blumegg den Frühling in der Wutachhalle Ewattingen. Das zahlreich erschienene Publikum geizte nicht mit Applaus und Jubelrufen. Die Dirigenten Jens Schillinger und Helmut Kaiser hatten ihren Musikern mit 15 Titeln Höchstleistungen abverlangt. Und nach zwei Zugaben ließen es sich die Blumegger nicht nehmen, für ihren Musiker Uli Rendler den Geburtstagsmarsch zu blasen.

Gleich drei Glanzlichter lieferten die Blumegger Musiker ab. Beim Tenorhorn-Solo „Tenoristen-Souvenir“ von Georg Mayer in Bearbeitung von Paul Adamek spielte Robin Baumann mit kernigem Ton den gefühlvollen Solopart. Dass er das Spielen nicht lassen kann, wenn er ein Horn in die Hand kriegt, verriet auch die charmante Ansagerin Carina Korhummel. Das Rockmusical „Jesus Christ Superstar“ von Andrew Lloyd Webber in Bearbeitung von Willy Hautvast erzählt die Leidensgeschichte Jesu sechs Tage vor seiner Kreuzigung und passte damit zeitlich gut zum Konzerttermin, eine Woche vor Ostern.

Dass die Jugend beim MV Blumegg nachzieht, war an den kleinen Solostellen ersichtlich, die in mehreren Stücken nicht vom Stimmführer, sondern von den jungen Aktiven wie Nicolas Badstöber und Sarah Kiel geblasen wurden. Großes Aufatmen in den Musikerreihen gab es nach dem fetzigen „Choral an Rock-Out“, in dem jedes Register nacheinander stark gefordert wurde. Der Vorsitzende Philip Rendler stellte die jüngsten Silber-Absolventinnen Ronja Duttlinger und Katrin Baumann vor.

Die Lausheimer Musiker führten bereits beim Einspielchoral strukturiert und diszipliniert ihren Klangkörper vor. Dynamische Abstufungen bis ins Dreifach-Forte gaben sie bei der „Olympic Fanfare and Theme“ von John Williams zum Besten. Imposant wurde „Thor: The Dark World“ von Brian Tyler/Frank Bernaerts gespielt. Die düsteren Töne hallten intonationsrein durch den Saal. Den „Trio-“Solisten hätte mancher gerne länger zugehört. Die „High Society“ wurde musikalisch dargestellt, starke Stimmen ließen den Mambo-Ruf bei „Viva Brasil“ von Manfred Schneider ertönen.

Für 40 Jahre aktives Musizieren wurde Robert Baumann geehrt, die Musiker spielten trotz der späten Stunde ein brillantes „Von Freund zu Freund“ von Viera Blech. Vorsitzender Marco Stritt erklärte, dass Dirigent Helmut Kaiser den MV Lausheim bereits seit 24 Jahren leitet. Für die Gastmusiker Harald Kauffmann, Christel Widmer und Melanie Haid gab es Geschenke, bevor die Lausheimer mit dem Bayerischen Defiliermarsch nochmals auftrumpften.