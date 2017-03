Stühlingen Lob für gute Zusammenarbeit bei der Feuerwehrabteilung Schwaningen

Die Mitglieder der Wehr sind aktiv bei Lehrgängen dabei, Ende des Jahres wird die Abteilung elf ausgebildete Atemschutzträger haben. Vanessa Schlatter wurde bei der Hauptversammlung in die Reihen der Aktiven aufgenommen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Schwaningen (sta) Die Mitglieder der Feuerwehrabteilung Schwaningen freuten sich in der Hauptversammlung über das erfolgreiche Jahr unter ihrem neuen Kommandanten Christoph Burger. „Du hast die Bewährungsprobe perfekt absolviert“, lobte Gesamtwehrkommandant Rainer Geng Christoph Burger. Auffallend positiv war seiner Meinung nach die Lehrgangsteilnahme der kleinen Abteilung.

Tatsächlich hatten zwölf der 24 Aktiven verschiedene Lehrgänge absolviert und es sind weitere Teilnahmen geplant, sodass die Wehr Ende des Jahres elf ausgebildete Atemschutzträger vorweisen kann. Als beste Probenteilnehmer wurden Christiane Matzke und Marco Maier ausgezeichnet. Die stimmige Zusammenarbeit beim gemeinsamen Üben und der Herbstabschlussprobe rühmte Kommandant Maximilian Handke aus Weizen. Außer der technischen Hilfeleistung an der überfluteten Bundesstraße bei Eberfingen und einem umgefallenen Baum, gab es keine Ernstfälle für die Wehr. 115 Arbeitsstunden hatten die Aktiven zusätzlich für den Umbau des Atemschutzgeräte-Anhängers unter Regie von Andreas Zolg geleistet. Christoph Burger ehrte Josef Gutmann zum 40-Jährigsten und nahm Vanessa Schlatter per Handschlag in die Mannschaft auf.

Die Jugendfeuerwehr feierte 2016 ihr 25-jähriges Bestehen. Die gute Arbeit zahlt sich laut Rainer Geng aus: „Die derzeit zehn Jugendlichen stellen gut 20 Prozent der Jugendabteilung in der Gesamtwehr.“ Das tolle Programm der Jugendleiter Simone Gehri und Mario Maier sorgt auch für begeisterte Probenbesucher, darunter Alexander Stritt, der nie fehlte. Rainer Geng informierte zum Abschluss, dass alle Abteilungen nach und nach mit Ausgehuniformen ausgerüstet werden, die nach Absprache aller Kommandanten mit dem einheitlichen Wappen der Gesamtwehr versehen sind.