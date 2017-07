Stühlingen Lehrermangel bereitet im Kreis Waldshut große Sorgen

Bürgermeister und Schulleiter aus der Region waren bei einer Diskussionsrunde in der Realschule Stühlingen. Landespolitiker Karl-Wilhelm-Röhm informierte dabei über die derzeitige Situation. Ein Problem: 13 000 Lehrer stehen für den Unterricht nicht zur Verfügung, weil sie anderweitig eingesetzt werden.

Landtagsabgeordneter Felix Schreiner (CDU) hatte Bürgermeister und Schulleiter zu einer Diskussionsrunde mit dem bildungspolitischen Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Karl-Wilhelm Röhm, in die Realschule eingeladen. Stühlingens Bürgermeisterin Isolde Schäfer eröffnete die Diskussion. Sie bezeichnete die Lehrerversorgung in Stühlingen und Umgebung als Drama.

Schäfer betonte: "Ein derartiges Defizit an Lehrkräften ist nicht mehr zu verantworten!" Das gleiche Bild zeichnete sie von den Kita- und Hortplätzen, deren Kapazität mehr ausreichen, und das bei nachweislich steigenden Schülerzahlen in den nächsten Jahren. In diesem Zusammenhang beklagte sie die unflexiblen Vorgaben und Anforderungen für das Betreiben eines Horts. „Die Grundversorgung muss gelingen“, war ihre Forderung an den Gast aus Stuttgart.

Der Landtagsabgeordnete Röhm beteuerte, dass die Lehrerversorgung eine Kernaufgabe der Landespolitik sei. Er bezeichnete es als Irrtum, dass die Schülerzahlen rückläufig seien, das Gegenteil sei der Fall. Dem stünden Tausende Zurruhesetzungen von Lehrern in den kommenden Jahren entgegen. Es sei eine Daueraufgabe, dem entgegenzuwirken.

Als Gegenmaßnahmen nannte er die Vorverlegung der Einstellungsverfahren, die Erhöhung der Direktausschreibungen und der Ausbildungskapazitäten sowie die Wiedereinstellung pensionierter Lehrkräfte und die Rückgewinnung von beurlaubten Lehrern/innen. "Ich bedauere die fehlende Flexibilität des Lehrernachwuchses, gegen die es keine rechtlichen Schritte gibt", sagte Röhm. Erstaunt waren die Zuhörer über die Info, dass 13 000 Lehrerinnen und Lehrer für andere Aufgaben abgeordnet seien und so für den Unterricht nicht zur Verfügung stehen.

Georg Eble, Bürgermeister in Wutöschingen, berichtete von der dortigen Gemeinschaftsschule, die 2012 als eine der 41 Starterschulen ihre Arbeit aufnahm. Er habe den Antrag auf Genehmigung einer gymnasialen Oberstufe für das Schuljahr 2018/19 gestellt, nachdem er die 60 vorgeschriebenen Schüler nachweisen konnte. Der Kreistag habe sein OK gegeben.

Eble sprach von einer „Lex specialis Wutöschingen“, da nun zusätzliche Hürden für die Genehmigung aufgetaucht seien, was bei anderen gymnasialen Oberstufen nicht der Fall gewesen sei. Als Hauptargument für die Notwendigkeit eines Gymnasiums im ländlichen Raum nannte Eble die landesweit schlechteste Übergangsquote von Grundschülern an ein Gymnasium von 28 Prozent.

Röhm gab bezüglich der Übergangsquote an Gymnasien zu bedenken, dass diese nicht aussagekräftig sei. Bildungsgerechtigkeit bestehe nicht aus möglichst vielen Abiturienten – wichtig sei, den Talenten und Begabungen des einzelnen Kindes gerecht zu werden. Hans-Martin Bratzel von der Realschule Tiengen äußerte sich positiv über die Stärkung des Schultyps Realschule, was sich etwa in der Einführung des Faches Französisch bereits in Klasse 6 manifestiere. Er bat darum, das Fach Informatik im Bildungsplan der Realschule zu verankern, wie es bereits in dem der Gymnasien der Fall ist. Ebenso war es ihm ein Anliegen, die Pool-Förderstunden direkt den Realschulen vor Ort zuzuteilen. Zur Lehrerversorgung meinte er: „Unser Landkreis wird unter Wert verkauft."

Sonja Danneberger vom Personalrat ging noch einmal auf Maßnahmen zur besseren Lehrerversorgung ein. Sie bat um Möglichkeiten, Lehrer, die im Augenblick nicht arbeiten, anhand einer Liste zu erfassen. Marion Frey, Bürgermeisterin von Dettighofen, wies auf den Wert kleiner Schulen im ländlichen Bereich hin.