Stühlingen-Lausheim Lausheimer Bürger sprechen wichtige Themen an

Lausheimer Bürger sprechen wichtige Themen an

Bei der traditionellen Versammlung "Erster Werchtig" wurden viele Themen angesprochen. Der Friedhof erhält neue Urnengräber, die Sanierung von Gemeindehaus und Kindergarten bleibt vorerst unklar.

(luk) Einen Fragenkatalog hatten sich die Bürger aus Lausheim für den "ersten Werchtig", die traditionelle Bürgerversammlung, zurecht gelegt. Vor der Fragestunde an Bürgermeisterin Schäfer hatte Ortsvorsteher Bernhard Engel Statistisches über Lausheim parat. Das Dorf hatte Mitte Dezember 258 Einwohner und fünf Geburten zu verzeichnen. Engel hofft, „dass in Kürze die 260er Marke geknackt wird".

Die gute Nachricht, dass die Friedhofsmauer endlich saniert ist, wurde jedoch der Höhe des städtischen Anteils von 70 000 Euro getrübt; den anderen Teil trägt die Kirche. Im Schulhaus wurde ein Aktenschrank aufgestellt, damit die Gemeindebücher, von denen sogar noch welche aus dem 16. Jahrhundert stammen, einen ordentlichen Platz haben. Auch wurden im Kindergarten neue Toiletten montiert.

Wie Ortsvorsteher Engel mitteilte, soll im kommenden Jahr auf dem Friedhof einige neue Urnengräber und neue Grabfelder angelegt werden. Ein Problem das auch noch behoben werden soll, ist die Mülltrennung auf dem Friedhof, hierzu sollen Mülleimer für Kunststoff aufgestellt werden. Zwei große Ziele, so Engel sind ein Neubaugebiet und die Sanierung des ehemaligen Schulhauses. Das Hauptthema war der Kindergarten. Volker Albicker sagte, dass er das Gefühl habe, dass die Lausheimer Kinder im Gegensatz zu den Kindern im Kernort im Nachteil wären. "Wir zahlen genau so viel wie die Kinder in Stühlingen, doch haben wir nicht die gleichen Möglichkeiten.

" Das Gebäude weise jetzt, nachdem es etwa sechzig Jahre alt ist, einige Gebrauchsspuren auf und er wollte wissen, ob in diesem Fall vom Gemeinderat etwas unternommen werde. Bürgermeisterin Isolde Schäfer, die neben den Zahlen aus dem Haushaltsplan auch die Mittelfristigen Wünsche der Teilorte im Blick hatte, verwies auf die momentan noch anstehenden Pflichtaufgaben, wie Kanalisation und Wasserversorgung; ebenso darauf, dass das Feuerwehr- und Gemeindehaus Wangen Vorrang habe und auch die teure Sanierung der Brücke in Weizen ansteht. Wann in Lausheim die Sanierung des Gemeindehauses und Kindergartens realisiert wird, konnte die Bürgermeisterin nicht definitiv sagen.

Auf die Frage von Helmut Kaiser, ob denn bei der anstehenden Sanierung der Ehrenbachhalle, die ab Ostern etwa bis zur Fasnacht 2018 gesperrt wird, auch an die Akustik gedacht werde, erklärte Schäfer, dass sie davon ausgehe, dass auch hier etwas verbessert wird. Beim Thema Breitbandversorgung erwartet Schäfer, dass in Lausheim etwa 2019 begonnen wird.