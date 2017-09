Stühlingen Lausheim freut sich über Nachwuchs - schon neun Kinder in diesem Jahr im Stühlinger Ortsteil

Sie sind der ganze Stolz ihrer Eltern und von ganz Lausheim: Neun Kinder – acht Jungen und ein Mädchen – haben in in diesem Jahr das Licht der Welt erblickt. Die Ortsverwaltung überreichte den glücklichen Müttern ein kleines Geschenk.

Sie heißen Nick, Paul, Marie, Elias, Maximilian, Ben, Phil, Leon und Liam und sind nicht nur der Stolz ihrer Eltern: Ganz Lausheim freut sich darüber, dass es sie gibt. In Sachen Nachwuchs herrscht in dem Dorf männliche Dominanz: Neun Kinder, acht Buben und ein Mädchen, haben in diesem Jahr das Licht der Welt erblickt, und wie Ortsvorsteher Bernhard Engel es ausdrückt, „das ist ein kompletter Jahrgang, in zwei Jahren werden sie den Kindergarten besuchen und damit auch mithelfen, diesen im Dorf zu behalten“.

Die Ortschaftsverwaltung hat jetzt ein Novum für die Stühlinger Ortsteile gestartet, das auch von den Ortschaftsräten und der Bevölkerung gut geheißen wird. So hatte Bernhard Engel am Dienstagabend alle Mütter mit ihren diesjährigen Neugeborenen auf den Lausheimer Spielplatz eingeladen und dabei im Rahmen eines kleinen Festes Geschenke überreicht. Was genau in den liebevoll verpackten kleinen Päckchen war, das verriet der Ortsvorsteher zwar nicht, doch löste er damit große Freude bei den Müttern aus.

„Sie waren sehr fleißig, die Lausheimer“, meinte Engel lachend. Grade in Lausheim ist Nachwuchs herzlich willkommen, zählt doch das Dorf mit seinen aktuell 255 Einwohnern neben Grimmelshofen mit 270 und Blumegg mit 222 Einwohnern zu den kleinen Teilorten auf der Stühlinger Gemarkung. Wie Ortsvorsteher Engel mit Bedauern feststellen musste, hat der Ort in diesem Jahr schon vier Todesfälle von noch verhältnismäßig jungen Mitbürgern zu verzeichnen.

Bewegung bei den Einwohnerzahlen gibt es laut Engel bei einem Mehrfamilienhaus im Dorf. „Wenn dort ein Wegzug vonstattengeht, kann es sich schon mal um vier bis sechs Personen handeln, die unsere Einwohnerstatistik drücken.“ Der Ortsvorsteher setzt seine Hoffnungen vor allem auf ein geplantes neues Baugebiet. Dessen Realisierung gestaltet sich allerdings schwierig. Zum Einen sind die Möglichkeiten für Baugelände für junge, bauwillige Familien in Lausheim rar.

Das Dorf ist von Fauna-Flora-Habitat-Schutzgebieten umgeben; und wer im Dorf noch einen Obstgarten besitzt, ist meist auch nicht bereit, dieses Gelände zur für Wohnbebauung an die Stadt zu verkaufen. Dazu kommt dann noch die finanzielle Situation: ein Baugebiet muss erschlossen werden – und das kann teuer werden. Auch sind keine sogenannten Baulücken vorhanden.

Im Moment stehen zwar, wie Engel anmerkte, keine dringenden Bauwilligen vor seiner Tür. „Aber längerfristig gesehen, wäre ein Baugebiet für Lausheim sehr wichtig.“ Im vergangenen Jahr wurden zwei Neubauten in Lausheim verwirklicht, dies auf noch freien privaten Bauplätzen. Bernhard Engel betonte, wie schnell dies alles über die Bühne gegangen sei.