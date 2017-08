Stühlingen Lastwagenfahrer lässt Verletzte liegen: Ermittlungen wegen unterlassener Hilfeleistung

Nach einem schweren Unfall auf der Bundesstraße in Stühlingen-Weizen vor zwei Wochen ermittelt die Polizei gegen einen Lastwagenfahrer wegen unterlassener Hilfeleistung. Der Mann soll zwei Schwerverletzte gesehen haben und ohne Hilfe zu rufen, weggefahren sein.

Die Polizei ermittelt wegen unterlassener Hilfeleistung nach einem Unfall am 20. Juli. Um 14.15 Uhr ereignete sich an dem Tag auf der B 314 Höhe der Einmündung B 315/Weizen-Bahnhof ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen schwer verletzt wurden. Im Zuge der Ermittlungen wurde der Polizei bekannt, dass unmittelbar nach dem Unfall ein Sattelzug seine Fahrt fortsetzte, der dort an der Einmündung gestanden hatte, so der Polizeibericht vom gestrigen Mittwoch.

Zu diesem Zeitpunkt saßen die Verletzten noch in ihren Fahrzeugen. Dazu habe der Fahrer sogar um ein Unfallauto rangieren und über die mit Splittern und Fahrzeugteilen übersäte Fahrbahn fahren müssen. Als verantwortlicher Fahrer wurde laut Polizei ein 46 Jahre alter Kraftfahrer ermittelt. Gegen ihn wird Strafanzeige wegen unterlassener Hilfeleistung erstattet. Bei der Frontalkollision am 20. Juli wurden zwei Autofahrer schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.