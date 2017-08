Zahlreiche Besucher kommen zur dritten und letzten Auflage der Zündkerzenparty nach Bettmaringen. Viel Gaudi hatten die 16 teilnehmenden Gruppen beim Völkerballturnier, am Ende blieb der Sieg in Bettmaringen.

Stühlingen-Bettmaringen (luk) Man nehme eine grüne Wiese, ein kleines Zelt, viele Stehtische und natürlich eine fachmännisch eingerichtete Open-Air-Küche. Diese würzt man dazu selbstverständlich mit jeder Menge engagierter Jugendlicher der Landjugend Bettmaringen. Daraus entsteht dann ein Erfolgsrezept wie die Zündkerzenparty. Da ja bekanntlich „aller guter Dinge drei“ sind, veranstalteten die Aktiven der Bettmaringer Landjugend die diesjährige Zündkerzenparty als „Final Edition“ – also die letzte Ausgabe. Ob nun diese Ankündigung eine Rolle gespielt hat, ist nicht erwiesen, doch auch in diesem Jahr wurde das Bettmaringer Fest wieder ein voller Erfolg.

Zum Handwerkervesper mit musikalischer Umrahmung durch die Hard-Polka-Wage aus Birkendorf gab es parallel ein Völkerballturnier. Dieses hatte es in sich. 16 Gruppen hatten sich zum Völkerball-Turnier angemeldet und dabei waren nicht nur Vereine und Gruppen aus Bettmaringen, sondern auch Gruppen von weit her, wie aus dem Freiburger Raum, die Landjugend Freiamt oder Unadingen im Kreis Donaueschingen. Die Regeln waren relativ einfach gestrickt, sodass die Spiele schnell erklärt werden konnten. Jede Mannschaft stellte sechs Spieler und einen Ersatzspieler, ein Spiel dauerte zehn Minuten. Natürlich kamen mit den Mannschaften auch die Fans und die hatten einiges zu tun, ihre Kameraden anzufeuern.

Dabei gab es noch jede Menge Spaß, einige der Spieler hatten sich in besonders lustige Kostüme gekleidet, jedoch war auch viel Ernst dabei. Da gab es Mannschaftsnamen wie Two Girls One Cup, Schwarzwaldmaidle, Takeshi’s Castle, Obelix oder Meet and Eat. Auch wenn rings um den Festplatz noch die Bettmaringer Landwirte mit ihren Mähdreschern unter den Klängen der fetzigen Musik der Hard-Polka-Wage ihr Korn in die Scheune gebracht haben, ließen sich die Spieler nicht ablenken und schlussendlich erreichte die Gruppe Meet and Eat aus Bettmaringen den Sieg. Wie bei der Landjugend üblich gab es einen großen Schinken und natürlich ein Fässchen Zündstoff.

Der Samstag gehörte dann den Partyfreunden. DJ Cheko machte dem Motto Zündkerzenparty alle Ehre und es war Feiern bis in die frühen Morgenstunden angesagt. Nur gut, dass die Wiese relativ groß ist, denn die vielen Partyfreunde, die das Finale der Zündkerzenparty feierten, kamen zahlreich wie immer.