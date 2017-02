Stühlingen Landjugend Bettmaringen spendet Tischkicker an den Kindergarten

Landjugend Bettmaringen hat dem Kindergarten einen altersgerechten Tischkicker gespendet. Der Erlös stammt aus der Nikolaus-Aktion im vergangenen Jahr.

Stühlingen-Bettmaringen (luk) Wer kennt das nicht: Eine Gruppe Jugendlicher ist um einen Tischkicker versammelt und hat ihren Spaß dabei, während die kleinen Brüder und Schwestern zwischen ihnen herumwuseln und ihre Nase über den Rand drücken, um etwas vom Spiel mitzubekommen? Diese Szene haben sicher auch die Aktiven der Landjugend Bettmaringen einmal mitbekommen.

Den Erlös der Nikolaus-Aktion im vergangenen Jahr wandelte die Landjugend in einen Tischkicker in passender Größe für den Kindergarten um – damit hätten sie den Kindergartenkindern keine größere Freude bereiten können. Natürlich war dies mit der Leiterin des Kindergartens, Luitgard Burger, abgesprochen. Die Kleinen konnten es kaum erwarten, das ersehnte Gerät zum Fußball spielen im Kindergarten zu erhalten. So war es denn auch ein spannender Nachmittag, als Frank Kech, Vorsitzender der Landjugend, und Laura Boll als Stellvertreterin diesen Tischkicker endlich in den Raum trugen. Kaum stand das Gerät an seinem Platz, wollten es gleich ausprobieren.

Die Aktiven der Landjugend hatten im vergangenen Winter angeboten, als Nikolaus und Knecht Ruprecht die Kinder zu besuchen. Dabei hatten sie die Idee, die gespendeten Einnahmen dem Kindergarten zukommen zu lassen. Diese Spende soll laut Frank Kech auch ein Dankeschön sein, dass die Aktiven der Landjugend im Kellergeschoss des Bettmaringer Kindergartens ihr Vereinsdomizil ausbauen durften und bald schon den hergerichteten Raum einweihen können.