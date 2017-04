Stühlingen Landjugend Bettmaringen hat 2017 viel vor

Die Landjugend Bettmaringen hat 2016 viel für die Jugend auf die Beine gestellt. Auch 2017 gibt es zahlreiche Aktionen, auch mit einigen Neuerungen.

Bettmaringen (rvk) Sehr erfolgreich war das vergangene Vereinsjahr der Landjugend, wie bei der Hauptversammlung im Gasthaus Adler deutlich wurde. Unter der neuen Leitung von Benjamin und Frank Kech waren die Jugendlichen sehr aktiv. Neben den monatlichen Gruppentreffen gab es die Ausrichtung des Seniorennachmittages, Arbeitseinsätze mit Flüchtlingen, Radtouren, Geocaching und die Fahrt zum Deutschen Landjugendtag in Tarmstedt bei Bremen.

Zudem richteten die Jugendlichen den neuen Landjugendraum im Kellergeschoss des Kindergartens ein, der nach einem Jahr Bauzeit am 23. April offiziell eingeweiht wird. Nach dem letztjährigen Erfolg soll die Zündkerzenparty auch in diesem Jahr stattfinden. Danach wird sich die Landjugend eine Pause gönnen, um 2018 beim Jubiläum der Feuerwehr-Abteilung Bettmaringen tatkräftig mitzuwirken.

Auch in diesem Jahr werden die Jugendlichen wieder den Christbaumverkauf übernehmen und da es im vergangenen Jahr so gut geklappt hatte, werden auch wieder Nikolaus-Teams bereit stehen. Mehrere Teams deshalb, weil 2016 die Nachfrage das Angebot deutlich übertraf.

Trotz der Tatsache, dass die Landjugend 2016 über 7500 Euro für den Umbau des Domizils aufgewendet und auch noch Gerätschaften wie ein Zelt angeschafft hat, verzeichnet die Vereinskasse ein Plus. Die gleichberechtigten Vorsitzenden Benjamin und Frank Kech. Besonders zeigten sich sehr zufrieden mit dem Jahresverlauf, hatten aber auch einen Kritikpunkt: Nicht immer war es für die beiden einfach, genügend Mitglieder für die Arbeitseinsätze zusammen zu bekommen. Deshalb der Appell an die Jugendlichen: "Denkt daran, dass das was ihr tut, im Endeffekt euch zu Gute kommt."

Ortsvorsteher Gerhard Boll konnte der Landjugend nicht genug für ihren Einsatz für die Gemeinschaft danken. Er hofft, dass beim Dorfputz am 22. April in Bettmaringen auch die Landjugend dabei sein wird.