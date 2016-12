Stühlingen Laienschauspiel des FC Weizen geizt nicht mit Klischees

Turbulente Beziehungskomödie "Gut gehext ist halb gewonnen" in der Weizener Halle lockt so manchen Lacher aus dem Publikum

Weizen – Wenn bei einer Frau mit Zauberkünsten die Liebe ins Spiel kommt, muss mit eifriger Hexerei gerechnet werden. Diese Erfahrung machten jedenfalls die Zuschauer bei der Theateraufführung des Weizener Fußballvereins. Der Gutsherr auf der Bühne hatte so seine liebe Not, die Exfrau will Geld und beweist äußerste Hartnäckigkeit, und er selbst ist auf der Suche nach einer neuen Partnerin. Buttler Wilhelm ist über alles im Bilde, sozusagen ein Spezialist, was Frauen betrifft und brachte die Gäste mit kessen Sprüchen zum Lachen. "Frauen sind wie Krawatten, man(n) sucht sie bei schlechter Beleuchtung aus und hat sie dann am Halse!", so die Erkenntnis des Hausdieners, allerdings ein Junggeselle. Deshalb ist dieser vom Plan seines Hausherren Artur nicht sehr überzeugt, der mittels einer Partnervermittlung nach einer neuen Lebensgefährtin sucht. Die Hausdame Sabrina ist mit den Plänen des Hausherrn ganz und gar nicht einverstanden, heimliche Gefühle übermannen sie heftig.

Überhaupt standen die Gefühlslagen der Männlichkeit und die damit verbundenen vermeintlich gültigen Verhaltensmuster der Treulosigkeit wie auch Unbeholfenheit im Fokus des Stückes, das auf der Bühne der Ehrenbachhalle präsentiert wurde. Die Laienschauspieler waren sehr bemüht, diesem Schubladendenken als Motto gerecht zu werden, wobei die Gäste in der dicht besetzten Halle gespannt die Szenen verfolgten.

Unterstrichen wurde das Amüsement der Komödie durch die emotionale Berg- und Talfahrt der verliebten Hausdame, die mit aller Macht versuchte, die Pläne ihres Chefs zu durchkreuzen, aber nicht wusste, wie sie ihre Gefühle zum Ausdruck bringen kann. Typisch Hexe, oder doch Frau? Mit Klischees wurde nicht gegeizt und die magische Komik des Stückes förderte so manchen Lacher im Saal, die Zuschauer amüsierten sich und hatten ihre Freude an den übernatürlichen Kräften, die ihre Wirkungen zeigten. Da kreuzte unvermittelt auch wieder die ehemalige Gattin auf, um sich mit Hilfe des verkleideten Postboten, mit dem sie unter einer Decke steckte, den Familienschmuck zu sichern. Und manchmal hilft Zauberei dann wohl doch, denn die Hausdame landete schließlich, wie sollte es auch anders sein, in den Armen ihres geliebten Hausherrn – Ende gut, alles gut! Acht Laienspieler hatten eifrig geübt und ihre Rollen einstudiert. Auch die Bühnentechnik imponierte bis zum Schluss und alle gaben ihr Bestes, was mit großem Applaus belohnt wurde. Die Regie führte Bernd Schwenninger, der auch die Rolle des allwissenden und vornehmen Buttlers innehatte.