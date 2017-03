Stühlingen Kirchenkonzert zum Patrozinium in Bettmaringen

Der Männergesangverein überraschte die zahlreichen Gäste mit neun Liedern ein vielseitiges Programm in der Kirche St. Fridolin.

Bettmaringen – Ein sehr gut besuchtes Kirchenkonzert gab der Männergesangverein Bettmaringen. Bereits am Vormittag wurde die Eucharistiefeier zum Patrozinium in der Kirche St. Fridolin mit dem Beitrag des Musikvereins Bettmaringen gefeiert. Am Nachmittag lud der Männergesangverein erst einmal in das gemütliche Zelt vor der Kirche. Ein Imbiss stimmte die zahlreichen Besucher am sonnigen Sonntagnachmittag auf den Konzertteil zum Patrozinium ein.

Dirigent Dieter Zolg hatte neun Lieder a cappella sowie mit der Klavierbegleitung von Willi Gysel ausgewählt und übernahm auch die Ansage. Auf Schweizerdeutsch wurde von der „Ewigi Liäbi“ gesungen, da ließ der Dirigent „nicht locker“. Auch zwei englischsprachige Lieder gehörten zum neuen Repertoire der 22 Sänger, allerdings in deutscher Übersetzung. „Wenn wir auch schon ein gehobenes Alter haben, auch wir sind Multikulti.“ Dirigent Dieter Zolg gab den Vorsänger zum Gospel „O Happy Day/Ein schöner Tag“ von Peter Schurr. Dieses Stück wie auch Abbas „Thank you for the Music/Danke für die Lieder“ von Michael Braun zeigten, dass die Männer auch rhythmisch gut beim Publikum ankamen. Klassiker wie das „Bajazzo“ als Zugabe führten beim einen oder anderen Zuhörer zu Tränen in Erinnerung an schöne Zeiten. Der Welterfolg „Die Rose“ von Bette Middler wurde den verstorbenen Sängern, den Ehrenmitgliedern und allen Musizierenden gewidmet. Solistisch traten Siegfried Meister, Jonas Götz und Roland Keßler in Aktion. Stellvertreter Paul Preiser erhielt Dankesworte für die Beschaffung der neuen hellgrauen Oberhemden. Der Männergesangverein Eintracht Leipferdingen sang zwischen den umrahmenden Teilen des Gastgebers.

Der Chorleiter Tobias Hilbert hatte nicht nur klassisches Repertoire mit seinen 19 Sängern eingeübt. Neben Gerhard Rabes „Lieder klingen“, Karl Haus' „Sternennacht“ und „Im Abendrot: O wie schön ist deine Welt“ von Franz Schubert kamen auch ganz aktuelle Lieder zu Gehör. „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen sowie das erst zwei Jahre alte Lied „Lieblingsmensch“ von Namika fanden großen Zuspruch im Publikum. Als Gegenbesuch böte sich das dritte Septemberwochenende an, schlug Tobias Hilbert zum Abschied vor. Denn dann findet die viertägige Sichelhenke mit Schaudreschen im Geisinger Teilort Leipferdingen bei Tuttlingen statt. Mit dem ebenfalls wieder aktuell gewordenen Lied „Die Gedanken sind frei“ verabschiedete sich der Gastchor. Im Anschluss an den Konzertteil fand eine gesellige Runde im Zelt statt.