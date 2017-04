Stühlingen Kirchenchor Mauchen: Ehrungen für langjährige Sänger

Kirchenchor Mauchen ehrt sechs treue Sänger und ernennt Lydia Kiefer zum neuen Ehrenmitglied.

Mauchen – Der Vorsitzende Herbert Güntert konnte gleich sechs treue Sänger des Kirchenchors Mauchen in der Hauptversammlung im St. Gallusräumle auszeichnen.

Lydia Kiefer wurde für 40 Jahre aktives Singen zum Ehrenmitglied ernannt. Gerne erinnern sich die Mitglieder noch an das Theaterspiel „Alles beim Teufel“, bei dem sie eine tragende Rolle inne hatte. Die weiteren fünf Sänger halten seit 25 Jahren der Musica Sacra ihre Treue. Walter Blattert leitete acht Jahre lang den Verein und organisierte die Feiern zum 100-jährigen Bestehen 2008.

Ursula Güntert „ist immer da, wenn es geht“, lobte Herbert Güntert. Das von ihr verliehene Zelt beim Dorffest wurde zum zweiten Wohnzimmer. Christa Bernauer hat den Posten der Schriftführerin seit mittlerweile 20 Jahre fleißig ausgeübt. Sie schreibt auch die Geburtstagskarten, über die sich die Jubilare immer sehr erfreuen. Für Dekoration und schöne Blumengestecke ist Sigrid Geng zuständig.

Auch ist sie seit Jahren Beisitzerin. Nun konnte sie eines der floralen Kunstwerke mit nach Hause nehmen. Waltraud Blatter „ist eine von denen, die als erste da sind und die Stühle stellen“, bedankte sich der Vorsitzende. Alle sechs Jubilare erhielten eine Urkunde vom Diözesan Cäcilienverband der Erzdiözese Freiburg mit dem Psalm 145. Noch im vergangenen Jahr hatte Rechnerin Gerda Rebmann ein Minus verzeichnen müssen. Dies hatten die Mitglieder zum Anlass genommen, zu ihren eigenen geburtstäglichen Vereinsfeiern Geld zu spenden.

So konnte die Kasse mit einem satten Plus abschließen. „Das mit den Spenden könnte so weitergehen“, freute sich der Vorsitzende Herbert Güntert. Schriftführerin Christa Bernauer hatte die zahlreichen Auftritte in der St. Galluskirche sowie die kameradschaftlichen Ereignisse sorgfältig dokumentiert. Über die kurzen Wege im Vorstand hatte sich Herbert Güntert gefreut. Tochter Anika begleitet den Kirchenchor Mauchen bereits im zehnten Jahr auf der Orgel und steckt derzeit in den Lehramtsprüfungen.

Bedenken zeigte der Vorsitzende durch den Abschied beider Pfarrer der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz, die nur durch einen Pfarrer und einen Gemeindereferenten ersetzt werden: "Gibt es nun weniger Gottesdienste?" Die Veräußerung von Kirchen in manchen Städten machte ihm ebenso Sorgen wie die Auflösung des benachbarten Kirchenchors Eberfingen. "Es gibt immer Wege und Möglichkeiten", schloss er seine Stellungnahme und verwies auf seinen Glauben an Gott.

Präses Pfarrer Fabian M. Schneider überbrachte herzliche Grüße des verabschiedeten Pfarrer Winter. Dieser habe bereits seinen Einführungsgottesdienst in der neuen sonnigen Heimat Schliengen gefeiert. Pfarrer Schneider beruhigte die besorgten Sänger am Beispiel des Projektchores Eberfingen, der zwar nicht regelmäßig probe und auftrete, dafür aber mehr junge Stimmen vorweisen kann: "Nicht nur Gesang ist entscheidend, auch die gute Kameradschaft, wie sie hier gelebt wird."