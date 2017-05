Stühlingen Kinderland Hohenlupfen stößt an Kapazitätsgrenze

Kinderland Hohenlupfen stößt an Kapazitätsgrenze

Die Ganztagsbetreuungseinrichtung Kinderland Hohenlupfen stößt an ihre Kapazitätsgrenzen. Derzeit sind alle 140 Plätze belegt und die Einrichtung damit ausgebucht. Aus diesem Grund werden keine Schweizer Kinder mehr aufgenommen. Zudem wird die Einrichtung von Personalmangel geplagt, derzeit fehlen drei Vollzeitkräfte.

Die Ganztagsbetreuungseinrichtung Kinderland Hohenlupfen ist mehr als ausgebucht. Die Schaffung weiterer Gruppen wurde erforderlich. Als Puffer dient der Kindergarten Eberfingen, der mangels der erforderlichen Kinderzahl (18) von der Schließung bedroht war. Wegen des Platzmangels im Kinderland wurde der Belegungsvertrag mit der Firma Sto nicht verlängert, und Kinder aus der Schweiz werden dort gar nicht mehr aufgenommen. Über die aktuelle Situation und die Finanzen informierten im Gemeinderat Caritas-Geschäftsführer Martin Riegraf und Kinderland-Leiterin Luzia Limberger-Sieber.

Aus Sicht des Caritasverbandes, dem die Trägerschaft übertragen ist, besteht kein Anlass zur Erhöhung der Gebühren. „Falls der Gemeinderat dies jedoch für erforderlich hält, schließen wir uns an“, sagte Caritas-Geschäftsführer Martin Riegraf. Aus haushaltstechnischer Sicht sei eine Erhöhung nicht erforderlich. Für eine Kostenerhöhung sehen auch die Gemeinderäte derzeit keinen Bedarf, somit gelten weiterhin die bestehenden Tarife. Das Kinderland Hohenlupfen bietet 140 Plätze für Krippen- und Hortkinder sowie Ganztagsbetreuung.

Ein Dauerproblem sei die Stellenbesetzung. Derzeit arbeite man personalmäßig „auf Kante“. In Summe sind drei Vollzeitstellen unbesetzt, weil innerhalb eines knappen Jahres sechs Vollzeitkräfte schwanger wurden. Die Neubesetzung sei schwierig, so Riegraf, weil nur Teilzeitstellen angeboten werden können. Einzelne Teilzeitkräfte hätten bereits aufgestockt. "Die Kinder sind angesichts des häufigen Wechsels der Bezugspersonen verunsichert und leider leidet die Qualität der Arbeit etwas wegen des Personalmangels", räumte Riegraf ein. Täglich werden etwa 70 Kinder mit Mittagessen versorgt. Es gibt eine Sprachfördergruppe und im Rahmen der Inklusion wurde ein blindes Kind aufgenommen. In enger Zusammenarbeit mit dem Beratungszentrum „Sehen“, den Eltern, dem Sozialamt sowie dem Bauhof sei die Möglichkeit geschaffen worden, dieses Kind bestmöglich zu fördern. Zehn Babys werden derzeit betreut.

Die Betriebserlaubnis für die neuen Gruppen gestalteten sich laut Riegraf sehr aufwendig. Für die dritte Betriebsgruppe wurden nur acht, anstelle der zehn beantragten Plätze bewilligt. Erst nach einem Widerspruchsverfahren seien zehn Plätze genehmigt worden. Anhand eines neugestalteten Flyers kann man sich nun über das Betriebskonzept der Einrichtung informieren. "Es ist immer alles im Fluß und somit mit unglaublichem großem Aufwand verbunden", sagte Bürgermeisterin Isolde Schäfer.

In der Sitzung stellte sich auch Luzia Limberger-Sieber den Gemeinderäten vor. Sie ist seit Februar Leiterin des Kinderland Hohenlupfen. Berufliche Stationen waren Untermettingen, Waldshut und die Kirchen-Verrechnungsstelle Stühlingen.

Aktuell werden im Kinderland acht Gruppen betreut. 140 Plätze stehen zur Verfügung. Kinder aus 15 Nationen besuchen die Einrichtung.