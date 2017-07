vor 2 Stunden Edelgard Bernauer Stühlingen Kinder aus Weißrussland tanken Gesundheit im Südschwarzwald

Seit 2008 kommen Kinder aus dem weißrussischen Gomel in die Region, um von der guten Luft des Schwarzwaldes zu profitieren und kostenlos ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ihre Heimat wurde durch den Supergau von Tschernobyl 1986 stark in Mitleidenschaft gezogen, viele Menschen leiden an Immunerkrankungen.