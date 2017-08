Stühlingen Kaum noch Platz für Mauchener Kindergartenkinder

Da im Egginger Kindergarten Regenbogen nur noch begrenzt Platz ist, will die Mauchener Ortsverwaltung nach Alternativen suchen. Verlängerte Öffnungszeiten in Eberfingen und Bettmaringen sollen Abhilfe schaffen.

Ortsvorsteher Manfred Schanz informierte in der Ortschaftsratssitzung Mauchen darüber, dass in nächster Zeit eine Entscheidung für die Kindergarteneltern anstehe. Der Kindergarten Eggingen ist voll, neue Mauchener Kinder mit Ausnahme der Geschwister können nicht mehr aufgenommen werden.

Vor der Schließung des Mauchener Kindergartens im August 2013 hatte sich das Dorf bemüht, mit der Gründung eines Waldorf-Vereines samt Waldorf-Kindergartens die Schließung zu vermeiden. Durch gesetzliche Bestimmungen sowie den notwendigen Neubau des städtischen Kindergartens hatte der Stadtrat Stühlingen 2010 den weiteren Betrieb von acht Kindergärten in den zehn Ortsteilen in Frage gestellt. Aktuell werden in der Gemeinde Stühlingen neben dem Kinderland Hohenlupfen mit diversen Betreuungsformen von Einjährigen bis zu Viertklässlern von 6.30 Uhr bis 17 Uhr auch Kinder mit begrenztem Betreuungsangebot in Bettmaringen, Eberfingen, Lausheim, Schwaningen und Weizen betreut.

Damit sich die Mauchener Kinder nicht auseinanderleben, besuchen sie seit der Schließung des Mauchener Kindergartens gemeinsam den Kindergarten Regenbogen Eggingen. Bis jetzt gab es grünes Licht von der Gemeindeverwaltung Eggingen. „Geschwisterkinder können noch aufgenommen werden, ansonsten haben die Egginger Kinder Vorrang“, so der Ortsvorsteher Manfred Schanz. Neben der örtlichen Nähe profitierten die Mauchener Eltern von den Öffnungszeiten in Eggingen.

„Eventuell können der Kindergarten Eberfingen oder Bettmaringen die Öffnungszeiten verlängern“, sieht der Ortsvorsteher in Absprache mit der Stadtverwaltung doch noch eine Möglichkeit, die Eltern zu entlasten. Auch werden die Möglichkeiten erwogen, den neuen Bürgerbus des JA-Vereins Attraktives Dorfleben einzusetzen, der ebenfalls im Gespräch sei. Die Eltern haben die freie Wahl über den Kindergarten, sofern es noch freie Plätze gibt, doch empfiehlt Schanz, sich zwischen Eberfingen und Bettmaringen zu entscheiden, falls der Fahrdienst mit dem Bürgerbus gewünscht sei.