Stühlingen Jugendtag des Förderverein Fußball in Stühlingen kommt an

Jugendtag des Förderverein Fußball in Stühlingen kommt an

Der Jugendtag des Fördervereins Fußball lockt viele Teilnehmer. Die Kinder zeigen viel Geschick im Umgang mit dem Ball.

Stühlingen (luk) Sport, Spiel und Spaß standen auf dem Sportplatz in Stühlingen beim zehnten Jugendtag des Fördervereins Fußball Region Stühlingen am Samstag auf dem Plan. Eine erfreuliche Zahl von 35 Kinder sowie Jugendlichen hatten sich für dieses Ereignis angemeldet. Die Verantwortlichen hatten sich viel Mühe gemacht, um de Kindern einen richtig tollen Nachmittag zu bescheren. Nachdem im vergangenen Jahr der Jugendtag kurzfristig buchstäblich ins Wasser gefallen war, war es umso erfreulicher, dass so viele Kinder und Jugendliche in diesem Jahr wieder dabei waren. Es hätten zwar – wie einige meinten – noch ein paar mehr sein können, aber diejenigen, die welche dabei waren, hatten auf jeden Fall viel Spaß. Dabei drehte sich fast alles um den Ball. Ganze 17 Spielstationen waren aufgestellt und dabei kam es auf Geschicklichkeit und Ausdauer an. Noch einfach war es auf eine Pyramidenwand aus umgekehrt aufgestellten Eimern zu schießen, obwohl auch manche oder mancher grade diese verfehlte. Meistens waren drei Durchgänge erlaubt und nach kurzen Proben gelang auch entsprechende Koordination.

Viel Spaß machte auch der Umgang mit dem kühlen Nass. So gab es einen Spritzwasserparcours oder eine Torwand, durch welche der Ball in drei kleine Schwimmbecken befördert werden musste. Geschicklichkeit war auch gefordert, um einen Tennisball mit Wasserdruck über einen schräg stehenden Parcours zu befördern. Natürlich wurden dabei auch Punkte gesammelt und die Schiedsrichter hielten diese präzise fest. Auch die fast obligatorische Torwand fehlte nicht. Hier konnten die potentiellen künftigen Fußballer so richtig das Zielen üben. Natürlich war auch für Getränke und Essen gesorgt und am Ende waren alle Teilnehmer Sieger. Sie erhielten einen kleinen Fußballer als Preis. Ob sich unter den eifrigen Kindern und Jugendlichen jedoch spätere Fußballer befinden, das wird die Zukunft zeigen.

