Stühlingen Jugendfeuerwehr Stühlingen: Teamarbeit steht im Vordergrund

Erste Probe der Jugendfeuerwehr in diesem Jahr vor dem Feuerwehrgerätehaus in Stühlingen verläuft reibungslos. Jugendleiter Kai Böthling würde sich über weiteren Nachwuchs freuen.

Stühlingen (luk) Elf Kinder waren zur ersten Probe der Jugendfeuerwehr in diesem Jahr vor dem Feuerwehrgerätehaus in Stühlingen angetreten. Hier konnte Jugendleiter Kai Böthling an diesem Abend auch zwei Neue begrüßen. Diese wurden gleich einem erfahrenen Mitglied der Jugendwehr zugeteilt und los ging es. Zuerst einmal ging es darum, die Gerätschaften des LF 16/12 den Neuen zu erklären, und auch selbst sich nach der Winterpause in Erinnerung zu bringen.

So manch einer der Jugendfeuerwehrkameraden hatte nicht vergessen, wo die Geräte verstaut sind und für was sie gebraucht werden. Nicht ganz ohne etwas Stolz erklärten diese den Neulingen dabei alles. Jugendleiter Böthling legt dabei großen Wert darauf, dass die jungen Feuerwehrkameraden im Team arbeiten und sie sich auch gegenseitig helfen. Solange es noch hell war, wurde draussen gearbeitet, nachher gab es im Gerätehaus noch etwas Theorie. Bei der Jugendfeuerwehr kommt jedoch auch die Kameradschaft nicht zu kurz. Wenn es Möglichkeiten und Zeit gibt, dann besuchen sie schon mal auch ein Hallenbad oder unternehmen andere kameradschaftliche Aktionen, Pizza und Döner essen oder auch mal ein Indiaka-Turnier sind dabei Höhepunkte im kameradschaftlichen Bereich. Momentan sind die sechs der Jugendlichen aus Eberfingen, zwei kommen sogar aus Eggingen und drei aus Stühlingen, es sind jedoch nicht nur Jungs, auch ein Mädchen ist dabei. "Es ist eigentlich schade", so Kai Böthling, "dass es nur so wenige sind". Böthling hofft, dass die beiden Neuen Gefallen an der Jugendwehr gefunden haben und bei der nächsten Probe in zwei Wochen wieder dabei sein werden, denn zwei der ältesten Jugendfeuerwehrkameraden werden demnächst ihr 18. Lebensjahr vollenden und dann zu den Aktiven wechseln. Geprobt wird jeden zweiten Dienstag um 18 Uhr im Feuerwehrgerätehaus in Stühlingen.