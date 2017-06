Stühlingen Jugendabteilung der Feuerwehr-Abteilung Grimmelshofen wird 50

Jugendabteilung der Feuerwehr-Abteilung Grimmelshofen feiert ihr 50-jähriges Jubiläum mit einem großen Programm am ersten Juli-Wochenende.

Grimmelshofen – Sie löschen, retten, bergen und das alles in ihrer Freizeit. Dass dies so sein kann, dafür haben die Grimmelshofener Kameraden vor 50 Jahren schon die Grundpfeiler gelegt und eine Jugendwehr gegründet. Dies nehmen sie nun zum Anlass, am ersten Juli-Wochenende das goldene Jubiläum der Jugendabteilung der Feuerwehr-Abteilung Grimmelhofen zu feiern.

2013 konnte die Grimmelshofener Feuerwehr ihr 75-jähriges Jubiläum feiern und hat schon bei diesen Feiern auf viele Ereignisse zurückblicken können. Wie sehr sich die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehren in den vergangenen Jahren verändert haben, das wurde schon bei der damaligen Jubiläumsfeier deutlich.

Zur ursprünglichen Aufgabe, dem Löschen von Bränden, sind Bergungsmaßnahmen oder technische Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen hinzu gekommen, die für die Feuerwehrleute oftmals auch eine psychische Belastung bedeuten. Doch auch die Jugendarbeit, die für die Feuerwehren ein großes Anliegen ist, hat sich gewandelt.

Dabei geht es nicht nur um Knoten üben oder Kommandos entgegen nehmen, sondern die Technik spielt auch eine große Rolle. Bei der 50-jährigen Feier der Jugendfeuerwehr sind sogar noch Kameraden dabei, die sich in den Anfangsjahren der Jugendabteilung ihre Sporen verdient haben und bis heute bei der Feuerwehr geblieben sind.

Einer davon ist Ulrich Blattert, der sich um die Geräte und Fahrzeuge der Grimmelshofener Abteilung sehr verdient gemacht hat. Er hat sie viele Jahre „im Schuss“ gehalten, gewartet, gepflegt, repariert und teilweise sogar nach Feuerwehrtechnischen Vorgaben und Vorschriften umgebaut. Auch die Bekleidung der Feuerwehren haben sich vielfach verändert und geändert, sind den Sicherheitsvorschriften angepasst worden.

Da ist es doch eigentlich nur erfreulich, dass die Grimmelshofener Wehr ein solches Jubiläum am Wochenende, 1. und 2. Juli, zünftig im Gemeindehaus mit den Gästen feiert. Start ist samstags um 20 Uhr mit den Kabaristen „Die2Drei“ aus Löffingen. Karten hierzu gibt es für 7 Euro im Vorverkauf bei der Firma Würth, Haus und Werkstatt und bei der Metzgerei Gut. Ab 22 Uhr ist dann die große Feuerwasserparty mit DJ und großer Bar angesagt.

Der Sonntag, 2. Juli, beginnt mit einem Festgottesdienst in der Martinskirche. Ab 11 Uhr spielt der Musikverein Grimmelshofen zum Frühschoppenkonzert. Um 13.30 Uhr gibt es Ansprachen und Ehrungen und um 14.30 Uhr die ökumenische Segnung des LF 8 mit dem katholischen, evangelischen und altkatholischen Pfarrern. Feuerwehrtechnische Vorführungen mit den ersten Mitgliedern der damaligen Jugendabteilung sowie der jetztigen Jugendabteilung aus dem Ausrückebereich Ost der Feuerwehr Stühlingen folgen ab 15 Uhr.

Auch für die kleinen Gäste ist mit einem bunten Programm wie malen, basteln und natürich Wasser spritzen gesorgt. Ab 16 Uhr werden dann die Polkarebellen das Fest musikalisch ausklingen lassen.