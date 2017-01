Wangen Jetzt Vorstandstrio an der Spitze des Musikvereins Wangen

Musikverein Wangen verteilt Aufgaben auf mehreren Schultern. Mitglieder bereiten sich auf Osterkonzert vor

Wangen – Mit einem rundum neuen Vorstand gingen die 61 Musiker des Musikvereins Wangen aus ihrer vierstündigen Hauptversammlung im Gasthaus Mittlere Alp heraus. Bernhard Müller hatte sein Vorsitzer-Amt nach zwölf Jahren abgegeben, in geheimer Wahl wurde einstimmig ein Vorstandstrio gewählt. Die dafür erforderliche Satzungsänderung erfolgt in der nächsten Mitgliederversammlung.

Die Änderungen und ihre Auswirkungen wurden vorab in einer kleinen Präsentation veranschaulicht. Ein rollierendes Teilwahlsystem und die Verteilung der Vereinspflichten auf mehrere Schultern ermöglicht den leichteren Einstieg in den Vorstand. Schriftführerin Carola Fricker ist künftig zuständig als Vorsitzende für die Öffentlichkeit, ihr zur Seite stehen die Vorsitzenden Thomas Büche (Internes) und Markus Keller (Organisation). Elena Bernhart (Kasse), Sandra Zoller (Schriftführung) und die Beisitzer Alex Güntert, Tanja Reichhart, Thomas Basler und Philipp Hofmeier sowie Jugendvertreterin Letizia Rehm ergänzen den Vorstand.

Protokollant Markus Geng erinnerte an das vergangene Jahr. Die beiden Höhepunkte waren das gut besuchte Jahreskonzert in der Gemeindehalle Eggingen, das der Verein erstmals ohne Partnerverein durchgeführt hatte. Auch das Oktoberfest im äußerst gut besuchten Gemeindesaal Oberwangen bleibt in guter Erinnerung. Ein zweitägiger Ausflug nach Österreich schmälerte die Kasse nur gering. Zur Hälfte flossen die Spenden der Dorfbewohner aus dem Weihnachtsspiel an die Caritas (500 Euro) und in die Jugendarbeit (495 Euro).

In seinen Dank- und Abschiedsworten hob Bernhard Müller den Verdienst des langjährigen Dirigenten Engelbert Siebler hervor: „Dank dir stehen wir so gut da. Es ist dein Verdienst.“ Dieser zeigte sich selbstkritisch, „seit 35 Jahren musikalischer Leiter, das ist eigentlich nicht sinnvoll“, war aber zufrieden mit seinen Musikern, vom schlechten Probenbesuch mit 70,7 Prozent abgesehen. Noch immer wünsche er sich eine Verstärkung des Bass-Registers durch eine Bassklarinette, auch eine Oboe steht auf seiner Wunschliste ganz oben.

Der Musikverein Wangen bereitet sich derzeit auf das Osterkonzert am 16. April vor, dass er gemeinsam mit dem Musikverein Weizen in der Ehrenbachhalle Weizen durchführt. Das 30-jährige Bestehen der Freundschaft zur Schweizer West-Side-Band Oberwangen wird Mitte April gefeiert.

Je nach dem Baufortschritt des Gemeindesaals in Oberwangen steht auch eine Theateraufführung in Aussicht. Von den Grußworten der Vereinsvertreter ist hier eine ausgewählt, die der Landfrauen-Vorsitzende Cordula Hofmeier: „Wir sind modern, wir sind cool, wir sind in."