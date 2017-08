Stühlingen Jeder Stein ein Unikat: Kieselsteine aus der Wutach bestechen durch Vielfalt und Farbe

Oftmals beachtet man sie gar nicht: Kieselsteine, die in oder an der Wutach liegen. Dabei sind die farbenfrohen Schätze der Natur vielfältig einsetzbar. Häufig werden sie als Auffüll- und Drainagematerial verwendet. Aber auch zu Dekorationszwecken eignen sie sich bestens.

Meist läuft man achtlos an ihnen vorbei, an den bunten Wutachkieseln. In der Regel werden die hübschen Rundlinge ganz profan als Auffüll- und Drainagematerial für Gebäude verwendet, dabei sind sie kleine Wunderwerke der Natur und eigentlich für profane Zwecke viel zu schade. Jeder Stein ist ein Unikat, von der Natur über Millionen Jahre hinweg geschaffen.

Fast immer sind die Kiesel rund-oval und ganz gleichmäßig geformt, seltener flach gespült. Die Farben sind nie schrill bunt, sondern ganz sanft und pastellartig getönt. Sie sind zum Teil gleichmäßig grünlich, grau, rötlich, ocker, lehmfarben, zum Teil effektvoll gemustert, wobei sich dekorative Kombinationen ergeben. Nur die Farbe blau findet man ganz selten.

Verwenden kann man die Wutachkiesel auf vielfältige Art. Man sucht sich die schönsten aus und benutzt die Steinesammlung zum Beschweren von Blumenvasen. In die Zwischenräume lassen sich Blumen und Gräser zu hübschen Arrangements stecken. Eine originelle Idee verbindet die Verwendung als Tischkarten, die dann jeder Gast mit nachhause nehmen dar. Man kann die Steine ganz individuell bemalen und beschriften, mal mit Klebemotiven, mal mit Nagellackresten oder Filzstiften. Aus den gleichmäßig flach geformten Exemplaren lassen sich Türmchen oder Mobiles bauen, die als Dekoration eigentlich überall hin passen. Größere Steine eignen sich gut als Briefbeschwerer.

Große Exemplare sind die Wutachwaggis, mit denen früher sogar Straßen gepflastert wurden, Straßen, die quasi unkaputtbar waren. In Stühlingen ist die ehemalige Schindergasse mit solchen Wutachwaggis gepflastert. Leider mangelt es an der Pflege des Römerweges, wie die Schindergasse heute genannt wird. Ob diese Verbindung von der Ober- zur Unterstadt einst ein Römerweg war, sei mal dahin gestellt. Jedenfalls war das steile Sträßchen früher ein Verbindungsweg zur Hallauer Brücke (heute Franz Kehl Brücke) und von dort zur Schweiz. Nur noch ganz wenige kleinere Flächen sind in der Altstadt mit Wutachwaggis gepflastert. Man findet sie noch rund um den Städtlebrunnen und den Brunnen im Judenwinkel, der altkatholischen Kirche, vor dem Anwesen Dankers an der Gerbergasse und auch die Abwasserrinnen sind mit ihnen gepflastert.

Zwar zählen die vielfältigen und bunten Wutachkiesel nicht zur Elite der unzähligen Mineralien und Kristalle. Sie sind aber so hübsch und einmalig, dass man als Steineliebhaber fast nicht an ihnen vorbei kommt.

Wutachkiesel bestehen aus den Urgesteinen Porphyr, Granit, Gneis und Buntsandstein und sind über 225 Millionen Jahre alt. Sie verfügen oft über Einschlüsse aus Quarz, Glimmer und Feldspat.