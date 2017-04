Stühlingen Jede Menge Abwechslung für Familien am Ostermontag

Schwarzwaldverein bietet am Ostermontag ein buntes Programm für alle Altersklassen. Auch Wanderung für Vogelstimmenfreunde.

Stühlingen (luk) Es dauert nicht mehr lange, dann ist es endlich da, das sehnsüchtig erwartete Osterfest. Die Kinder freuen sich schon darauf, im Garten die vom Osterhasen versteckten Ostereier und Süßigkeiten zu suchen. Bleibt nur zu hoffen, dass das Wetter hält und an Ostern freundlich die Sonne scheint. Auch der Stühlinger Schwarzwaldverein bietet am Ostermontag ein buntes Programm, das für alle Altersklassen etwas bietet.

Los geht es ganz früh am Ostermontagmorgen mit einer Vogelstimmenwanderung. Walter Blattert wird um 6 Uhr in der Bahnhofstraße auf die Vogelstimmenfreunde warten. Dort gibt es sicher schon die ersten Vogelstimmen von Vögeln die den Winter in unserer Heimat verbracht haben und sich mit ihrem Gesang auf den Frühling freuen. Vielleicht ist der eine oder andere Zugvogel auch schon dabei, denn das Wetter in den vergangenen Tagen war schon fast sommerlich. Die Vogelstimmenwanderung wird etwa drei Stunden dauern. Anschließend gibt es ein gemeinsames Frühstück, dazu muss man sich jedoch anmelden bei Walter Blattert, Telefonnummer 07744/56 62. Wer ein Fernglas hat, sollte dies mitbringen.

Der Schürgarten öffnet um 13 Uhr seine Pforten in der Eberfinger Straße. Dort haben die Organisatoren einen umfangreichen Pflanzenflohmarkt vorbereitet und Pflanzenfreunde die ihren eigenen Garten mit jungen Pflanzen für Gemüse oder auch bunten Blumen bestücken wollen kommen hier auf ihre Kosten. Die Kinder und Jugendlichen werden beim Schwarzwaldverein auch nicht vergessen: Um 14 Uhr startet in der Schür das Familienprogramm. Geplant ist wie in den Vorjahren auch, eine fröhliche Osterhasensuche. Hier können Eltern, Opas und Omas und auch andere Verwandte mit dabei sein. Bei dieser Osterhasensuche gibt es sogar Preise. Für die Erwachsenen wäre es hilfreich, wenn sie eine Rebschere oder ein scharfes Taschenmesser und einen Rucksack dabei hätten. Zur Stärkung ist das Schür-Café von 14 bis 17 Uhr geöffnet, wo es auch Kaffee und Kuchen gibt.