Stühlingen Jahreskonzert MV Bettmaringen: So spannend wie eine Oscar-Verleihung

Der Musikverein Bettmaringen hat bei seinem Jahreskonzert dem Publikum auf unterhaltsame Weise zahlreiche Filmklassiker serviert. Somit war der Auftritt so spannend wie eine Oscar-Verleihung.

Jede Menge Filmmusik, stilvoll serviert beim Jahreskonzert des Musikvereins "Echo" Bettmaringen, ein voll besetzter Gemeindesaal und kulinarische Genüsse. Das sind Zeichen eines bestens gelungenen Abends im Dorfgeschehen in der Vorweihnachtszeit. Die Bettmaringer Musiker hatten voll auf Spannung gesetzt, denn ein vorgefertigtes Programm gab es für die Zuhörer nicht, dafür jedoch zwei Moderatoren, die wie bei einer echten Oscar-Verleihung für die Bekanntgabe der nominierten Titel sorgten. Carmen Boll und Jochen Amann machten diesen Part so perfekt, dass manch ein Laudator bei der echten Preisverleihung neidisch hätte werden können.

Mit Esprit, Charme, hin und wieder mit persönlichen Erlebnissen, präsentierten sie die Kategorien, was auch bei den Zuhörern sehr gut ankam. So hieß es dann auch zügig, "The show must go on" und gleich in der ersten Kategorie, Serienfilm, erfuhren die Zuhörer, was auf sie zukommt. Mit Hilfe einer Filmleinwand wurden jeweils die ersten Szenen eines Filmes aufgezeigt und die Zuhörer waren natürlich gespannt, was nun wirklich von den Musikern auf der Bühne als Sieger der jeweils drei nominierten Filme gespielt wird. Nominiert waren bei den Serienfilmen das A-Team, Tatort und die Muppet Show. Ein Umschlag, der von den Moderatoren spannend geöffnet wurde, zeigte, dass die Wahl auf die Muppet Show gefallen war. Sehr zur Freude der Zuhörer, die sichtlich in Erinnerungen schwelgten.

Die Bettmaringen Musiker unter der Leitung von Elisabeth Regensburg hatten sich einiges einfallen lassen, um die Spannung zu halten. In der Kategorie Fantasiefilm wurden der Herr der Ringe, Avatar und Harry Potter angeboten. Das Rennen machte schließlich Herr der Ringe und die Musiker schickten den kleinen Hobbit Frodo und seinen Freund Sam durch die Filmmusik. In der Kategorie Actionfilm hätten die Zuhörer eher erwartet, dass die Wahl auf Terminator fällt, besonders da Moderator Jochen Amann angemerkt hatte, dass in dem Film ein Mann noch ein Mann sein kann und auch Mission Impossible zur Wahl stand, doch die Jury hatte sich für Zorro entschieden. Schwungvoll wurde die bekannte Melodie präsentiert, den Solopart hatte Sascha Boll übernommen. Die Kategorie Kriegsfilm erinnerte an Black Hawk Down. Gerade dieses Musikstück forderte von den Musikern hohe Konzentration, denn Filmmusik ist nicht nur ein Stück, bei dem sich der Zuhörer zurücklehnen kann. Gerade diese Art Musik vermittelt die Dramatik und Spannung eines Filmes.

Nach einer kleinen Pause ging das Konzert mit der eher leichteren Fassung der Filmmusik weiter. Der Abenteuerfilm Jurassic Park und "Always look on the bride side of life", mit einer Prise britischen Humor, bei dem die Zuhörer schon bei der Ankündigung mitpfiffen, waren die Sieger der Nominierungen. Bei den Zeichentrickfilmen ging "Aladin" als Sieger hervor und bei den Heimatfilmen durfte die unvergessliche "Heidi" nicht fehlen. Beim Kinderfilm fiel die Wahl auf den "König der Löwen", sehr zur Freude der Zuhörer. Natürlich durften die Musiker nicht ohne Zugabe von der Bühne und spielten die Filmmelodie aus "Winnetou". Eine Polka musste natürlich auch noch sein, die zweite Zugabe folgte mit der "Steeephans" Polka.