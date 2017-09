Stühlingen Investoren und Gegner des geplanten Wasserkraftwerks an der Wutach treffen sich zur Aussprache

Die Investoren für das geplante Wasserkraftwerk an der oberen Wutach, Bernhard und Gerhard Ernst (Vater und Sohn) aus Bühl/Baden, sprechen sich mit den Projektgegnern aus. Die Schweizer Bürgerinitiative gegen das Projekt fühlt sich übergangen. Auch in Sachen Naturschutz gibt es Einwände.

In der oberen Wutach ist seit 2012 der Bau eines Wasserkraftwerks geplant. Die Investoren Bernhard und Gerhard Ernst (Vater und Sohn) aus Bühl/Baden wollen dazu mehr als zwei Millionen Euro investieren. Das Duo traf sich gestern mit Gegnern des Projekts, um Schadensbegrenzung zu erreichen. Denn in der zwischenmenschlichen Kommunikation ist wohl einiges schiefgelaufen, sodass sich vor allem auf Schweizer Seite starker Widerstand formiert hat.

In der Sache ist man seit dem jüngsten Treffen vor einem Jahr keinen Schritt vorangekommen. Die Vertreter der Bürgerinitiative, die sich auf Schweizer Seite formiert hat und der auch deutsche Wutach-Angler angehören, zeigte sich als unnachgiebiger Verhandlungspartner. Ihr Sprecher ist Martin Kanner aus Schaffhausen, beruflich Chef der Schaffhauser Wasserpolizei. Man trennte sich gestern nach knapp zwei Stunden mit dem vagen Versprechen, sich erst wieder zu treffen, wenn bau- und verfahrenstechnisch neue Fakten auf dem Tisch liegen.

Einmal mehr wurde deutlich, dass zwischen deutschem und Schweizer Verwaltungsprozedere Welten liegen. Die Schweizer Bürgerinitiative fühlt sich übergangen, ob absichtlich oder unabsichtlich, das ging aus dem jüngsten Argumenteaustausch nicht deutlich hervor. Da sind auf der einen Seite die Investoren und Planer, denen vor allem Gewinnerzielung unterstellt wird. Auf der anderen Seite die Naturschützer, Ökologen und Biologen. Anwesend war auch als Vertreter des BUND Deutschland Franz Pöter, Referent für Umweltschutz aus Stuttgart.

Die Investoren Bernhard und Gerhard Ernst sind in Sachen Wasserenergie keine unbeschriebenen Blätter: Sie betreiben bereits seit etlichen Jahren problemlos ein Flusskraftwerk in der Wutach bei Ewattingen. Das Besondere am Projekt auf Höhe Stühlingen-Schleitheim/Oberwiesen ist, dass auch die Schweiz verfahrenstechnisch beteiligt ist. Die Grenze zur Schweiz verläuft mitten in der Wutach.

Der Sprecher der Bürgerinitiative, Martin Kanner, sprach von großem Vertrauensverlust. Man fühle sich übergangen. Schlecht kam bei den Schweizern an, dass bereits zu einem früheren Zeitpunkt ein Wald-Areal gerodet wurde. Letzteres soll auf Veranlassung der Stadt Stühlingen geschehen sein, die am Rande auch in das Verfahren involviert ist, genauso wie die Nachbargemeinde Schleitheim. Deren Gemeindepräsiden Hansruedi Wanner und einige Gemeinderäte nahmen an der Aussprache als stille Beobachter teil.

Laut Martin Kanner ist es so, dass der Kanton Schaffhausen das zum Kraftwerkbau erforderliche Grundstück nicht verkaufen will. Und die Bürgerinitiative will, dass die Pläne für das Wasserkraftwerk in der Wutach an einer anderen Stelle realisiert werden.

Dabei wurde am jetzt ins Auge gefassten Standort bis 1993 von der Schweizer Firma Gonon bereits ein Stauwehr zur Energiegewinnung betrieben. Das Wehr besteht seit 1870. Es wurde 1993 in eine Blockrampe umgebaut, die nur für den Fischabstieg teilweise durchgängig ist. Fischaufstieg ist bis dato nicht möglich, ist aber im neuen Planungsprojekt vorgesehen. Moderiert wurde die Aussprache von Ulrich Martin Drescher, Bundestagskandidat der Grünen aus Kirchzarten für den Wahlkreis Waldshut.

Das Vorhaben

Geplant ist ein Flusskraftwerk auf deutscher Seite. Maximale Leistung: 250 Kilowatt. Jahresleistung: 1 000 000 Kilowatt pro Jahr. Damit könnten 320 Haushalte mit Strom versorgt werden. In die Planung einbezogen wurden maßgebliche Forderungen der Schweiz. So darf das angrenzende Auen- und Trinkwasserschutzgebiet nicht tangiert werden. Der Kanton Schaffhausen besteht darauf, dass 50 Prozent der Energie an das EKS fließen.