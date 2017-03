Stühlingen Inklusionsprojekt zwischen Stühlinger Realschule und der Carl-Heinrich-Rösch-Schule in Tiengen vielfältig aktiv

Im Rahmen des Religionsunterrichts haben Schüler mit Behinderung der Carl-Heinrich-Rösch-Schule und Realschüler der neunten Klassen gemeinsam Projekte durchgeführt. Gebastelte Stelen werden am 29. März im Kapuzinerkloster ausgestellt

Stühlingen/Tiengen (ab) 2007 riefen der damalige Rektor der Carl-Heinrich-Rösch-Schule, einer Schule für Kinder mit geistiger Behinderung, Edgar Porstner, und die Religionslehrerin der damaligen Hohenlupfen-Hauptschule, Brigitte Hauser, eine Kooperation zwischen den beiden Schulen ins Leben. Diese Kooperation wird inzwischen von der Realschule weitergeführt. Im Rahmen des Religionsunterrichts werden verschiedene Projekte von den Jugendlichen beider Schulen organisiert.

Dazu gehören gemeinsame Unternehmen wie Wanderungen, Besuche im Basler Zoo, Besichtigung des Kapuzinerklosters Stühlingen, Bowlen in Tiengen sowie gemeinsame Bastel- und Kochaktionen, Palmenbinden vor Ostern, Herstellung von Mathespielen und die Organisation eines Bewegungsparcours. In diesem Jahr findet im Rahmen der Kooperation ein Projekt in den Fächern Religion und Kunst statt, das sich mit den Fragen beschäftigt „Wer bin ich Mensch?“ „Wohin gehe ich?“ „Was sind meine Stärken, meine Schwächen?“ Dazu sind 15 Neuntklässler der Realschule für drei Tage in der Carl-Heinrich Rösch-Schule mit dortigen Kindern zusammen. „Wir wurden richtig gut aufgenommen, die Schülerinnen und Schüler der CHR-Schule sind sehr nett und offen zu uns. Es ist schön, dass wir helfen können. Wir haben jetzt eine viel positivere Einstellung zu Menschen mit Handicap“, sagen die beiden Realschüler Josy Kech und Tim Mayer.

Eine Gruppe stellt ein Fastentuch her, das zuerst bemalt und dann zusammengenäht wird. Es besteht aus kleinen Teilen, die jeder „Künstler“ individuell gestalten kann. Die Gruppe wird betreut von Brigitte Hauser und Franziska Süß von der Realschule sowie Renate Buchmüller und Sabine Höll von der Rösch-Schule.

Eine zweite Gruppe stellt zwei Stelen aus buntem Holz her, die eine Höhe von 2,2 Meter haben werden. Sie tut das unter fachkundiger Anleitung des bekannten Bildhauers Josef Briechle sowie des Lehrers Daniel Lanzen aus Tiengen. Beide Schulen werden je eine Stele in ihren Schulhof stellen. Darüber hinaus wird ein Bodenrelief entstehen, das im Garten des Pflegeheimes an die gemeinsame Aktion erinnern wird.

Das Projekt findet seinen Abschluss am 29. März im Kapuzinerkloster in Stühlingen, wo die Objekte im Rahmen einer Vernissage vorgestellt werden. Sie können dann dort bis Ostern besichtigt werden. Vom Pflegeheim In den Brunnenwiesen sind die Jugendlichen danach zu einem Imbiss einladen, und auch das Ordinariat hat finanzielle Unterstützung angekündigt.