Stühlingen Infosterne zum Schluchtensteig eingeweiht

Am Startpunkt Stühlingen, am Zielort Wehr, sowie in St. Blasien und Todtmoos informieren ab sofort ansprechend gestaltete Tafeln über den 119 Kilometer langen Schluchtensteig. Die unter Wanderern beliebte Strecke ist inzwischen zertifiziert.

Das Erfolgsprojekt Schluchtensteig wurde dieser Tage mit einem weiteren Mosaikstein komplettiert. Am Startpunkt Stühlingen, am Zielort Wehr, sowie in St. Blasien und Todtmoos wurden mit Unterstützung der jeweiligen Gemeinden sogenannte Infosterne installiert. Kosten pro Anlage: 1100 Euro.

Die Infotafeln wurden zu 60 Prozent durch den Naturpark Südschwarzwald und zu 40 Prozent von den jeweiligen Gemeinden finanziert. Mit Zustimmung der Pfarrgemeinde Stühlingen fand der Stühlinger Stern im Kirchgarten einen idealen Standort. Das rundum gelungene Layout gestaltete die junge Katharina Strittmatter, rechte Hand von Klaus Nieke, Erfinder des Erfolgsmodells Schluchtensteig.

Beide sind Mitarbeiter des Amtes für Wirtschaftsförderung, Abteilung Tourismus Kreis Waldshut. Gestern wurde die Anlage der Öffentlichkeit präsentiert. Vor Ort waren Klaus Nieke, Katharina Strittmatter, Bürgermeisterin Isolde Schäfer, Hauptamtsleiter Andreas Mosmann und Andrea Mann von der Stadtverwaltung. Pfarrer Fabian Schneider, Gerhard Kehl Wegwart dess Schwarzwaldsvereines und dessen Vorsitzende Jutta Binner-Schwarz.

Die Ortsgruppe des Schwarzwaldvereines wird laut Klaus Nieke für einen vierstelligen Betrag auf Stühlinger Gemarkung die Schluchtensteigpfade betreuen und die noch fehlenden Markierungen anbringen. Aufgaben die Wegwart Gerhard Kehl anvertraut sind. Zweimal jährlich wird Gerhard Kehl die Strecke auf Stühlinger Hoheitsgebiet inspizieren und im Fall des Falles Schäden ausbessern oder beseitigen. Es ist zudem so, dass die beteiligten Gemeinden in einen Fond einbezahlen, aus dem derlei Aufgaben bezahlt werden. Die Stadt übernahm auch die Kosten für den Unterbau der Anlage die der Bauhof ausführte. Inzwischen ist der Schluchtensteig auch zertifiziert.

Der Infostern enthält wesentliche Hinweise für jede der sieben Etappen. Jede Etappe ist zirka 20 Kilometer lang. Und jeder Stern enthält auch individuelle Informationen zum jeweiligen Standort. So hat im Stühlinger Modell auch das Stühlinger Männle einen Platz gefunden, flankiert von aussagestarken Fotos und Besonderheiten der Hohenlupfenstadt. Die Infostation; ein weiterer gelungener Hingucker der sanierten Unterstadt.

Der Schluchtensteig

Der Fernwanderweg Schluchtensteig führt auf einer Länge von 119 Kilometern durch den Naturpark Südschwarzwald. Der Schluchtensteig gehört zu den Top Trails of Germany und wurde 2011 als schönste Weitwanderroute bundesweit ausgezeichnet. Der Schwierigkeitsgrad wird mit "schwer" angegeben. Mit einem ausgefüllten Wanderpass gibt es am Schluss der Tour ein kleines Überraschungsgeschenk und eine Urkunde. Der Pass ist an jeder Touristinfo am Steig erhältlich. Mehr Infos im Internet: www.schluchtensteig.de