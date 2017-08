Stühlingen In Stühlingen weilt Besuch aus der Partnerstadt Bellême

Französische Jugendliche aus Bellême verbringen beim Schüleraustausch eine Woche bei Schülern der Realschule in Stühlingen.

Zuerst galt es, für die 14 französischen Jugendlichen Austauschpartner zu finden. Diese konnten bei einem Informationsabend in der Schule gewonnen werden. Dabei berichtete ein ehemaliger Schüler der Realschule, Domenic Gehrmann, von den Höhepunkten der vergangenen Aufenthalte in Bellême. Zum ersten Mal waren auch schon Siebtklässler darunter, die es wagen wollten, ihre Französischkenntnisse unter Beweis zu stellen.

Wie bereits in den vergangenen Jahren, hatte das Partnerschaftskomitee Stühlingen-Bellême ein ansprechendes Programm für die Gäste und ihre Gastgeber zusammengestellt. Das Thema lautet „Sport“, was vielfältig umgesetzt wurde. So konnten Franzosen und Deutsche bei einem Tennis-Crashkurs mit anschließendem Mini-Turnier ihre Sportlichkeit testen, in der Segelschule Schluchsee in Aha das Segeln ausprobieren, gemeinsam bowlen gehen und bei einem Tanzkurs in der Realschule erste Salsa-Schritte erlernen.

Neben sportlichen Aktivitäten, standen ein Grillfest mit den Gastfamilien am Tennisplatz, ein Ausflug zum Europa-Park sowie eine Shopping-Tour in Freiburg auf dem Programm. Der Sonntag wurde von den Gastfamilien gestaltet. Der Abschied am Bahnhof in Donaueschingen war nicht endgültig, die deutschen Austauschschüler werden in den Herbstferien zum Gegenbesuch in Bellême starten. Begleitet werden sie von Anna Perschke vom Komitée sowie von Domenic Gehrmann, der als Gymnasiast dem Austausch treu bleibt.