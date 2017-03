Stühlingen Im Frühjahr beginnen die Arbeiten am Backbone-Netz in Eberfingen

Im Frühjahr beginnen die Arbeiten am Backbone-Netz in Eberfingen

Beim Einwohnergespräch in Eberfingen wurden zahlreiche Themen angesprochen; Die anstehende Investitionen, die Ausweisung von Baugrund und die Arbeiten am schnellen Internet, die noch in diesem Frühjahr begonnen werden sollen.

Eberfingen (luk) Großes Interesse zeigten die Einwohner des Teilortes Eberfingen beim Einwohnergespräch. Ortsvorsteher Wolfgang Löhle freute sich über ein "volles Haus" und legte einen Rückblick in Form der jährlichen Statistik vor. So belief sich der Einwohnerstand zum 31. Dezember 2016 auf 426 Einwohner, gegenüber 418 im vergangenen Jahr. Vier Sterbefälle und, wie Löhle bedauernd feststellte, nur eine Geburt waren zu verzeichnen.

Dass auch die Verwaltung nicht untätig war, bewiesen die fünf Ortschaftsratssitzungen mit insgesamt 32 Tagesordnungspunkten. Löhle konnte zudem vermelden, dass mit der Sanierung der Stützmauer am Mühlbach in der Bergstraße bei der Bushaltestelle noch im Mai 2017 begonnen wird. Diese Maßnahme schlägt mit etwa 50 000 Euro zu Buche. Weiter soll ein Spielgerät für den Kinderspielplatz angeschafft werden, das sich auf etwa 4000 Euro belaufen wird. Im Baugebiet Kreuzäcker sind alle sieben Plätze mit einer bebaubaren Fläche von 4200 Quadratmeter verkauft, nur im Baugebiet Obergärten ist noch ein Platz vorhanden. Löhle erwähnte in diesem Zusammenhang, wie schwer es für die Teilorte ist, neues Baugebiet zu finden.

Ärger über Müllablagerungen

Was Löhle im vergangenen Jahr ganz besonders gestört hatte, waren die vielen unerlaubten Müllabladungen auf der Eberfinger Gemarkung. Fast täglich seien neue Hausmüllablagerungen festgestellt worden. Nicht alle konnten ermittelt werden, doch auf ermittelten Personen warten empfindliche Geldbußen. Auch das Entwenden des Grillrosts beim Waldrastplatz oberhalb von Eberfingen sei ein Ärgernis – nicht nur für den Ortsvorsteher, sondern für alle Eberfinger, die diesen Rastplatz nutzen. Ein Höhepunkt im vergangenen Jahr waren die Filmaufnahmen in Eberfingen für den Film „Endstation Glück“.

Auch Bürgermeisterin Isolde Schäfer hatte statistische Zahlen mit dabei, diese drehten sich in der Hauptsache um das Haushaltsvolumen. Den größten Raum der Versammlung nahmen jedoch die Ausführungen von Claudius Bauknecht zum Thema ZIS (Zukunftsfähige Infrastruktur Stühlingen) ein. Hier waren die Einwohner ganz besonders aufmerksam, hatte sich doch die Planung für eben diese Zukunftsfähige Infrastruktur Stühlingen infolge des Backbones vom Landkreis geändert: So wird in Eberfingen noch in diesem Frühjahr die Arbeiten beginnen. Claudius Bauknecht bot an, dass sich Interessenten, die direkte Fragen zu ihrem Anschluss haben, sich im Anschluss an die Einwohnerversammlung an ihn wenden können. Dieses Angebot wurde von den Eberfingern Bürgern auch rege genutzt.