Stühlingen Hüttä-Rüttler lassen Weizener Ehrenbachhalle beben

Bereits frühzeitig war die Ehrenbachhalle in Weizen voll besettz und die Gäste in guter Stimmung dank der fünf Guggenmusiken

Die Mega-Gugge-Party der Hüttä-Rüttler Mauchen in der Ehrenbachhalle Weizen wurde ein großer Erfolg. Bereits frühzeitig war die Halle voll und in guter Stimmung dank der fünf Guggenmusiken. Die zahlreichen Gäste hatten ihren Spaß, die meisten kamen verkleidet oder in ihrem Vereins-Outfit. Zur Unterhaltung spielten die Geiße Guggis aus Weizen, die Heavy Blechis aus dem Wutachtal, die Studähaaghüüler Brenden, die Mühlengeischter Eigeltingen und die Notenpflümler Blasiwald.