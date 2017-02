Stühlingen Hollywood im Konradsaal war bei der Frauenfanacht des Sängerbunds angesagt

Die Frauenfasnacht des Sängerbunds stand unter dem Motto „Ob Rockstar, Filmstar oder anderi G'stalte“. Stürmischen Applaus ernten die Akteure für ihre Parodien und Gags.

Willkommen, Bienvenue, Wellcome hieß es im Maison de St. Conrad bei der Frauenfasnacht der Sängerbundfrauen aus Stühlingen. Mit dieser fulminanten Cabaret-Show eröffneten sie einen überaus unterhaltsamen Abend. Doch was wäre, wenn es die Filmfabriken in Hollywood nicht gäbe? Man müsste sie erfinden und das würde den Frauen aus dem Wutachtal bestens gelingen. Denn bei der Frauenfasnacht hat sich gezeigt, wie kreativ die Frauen sind. Die Frauen des Sängerbunds hatten eingeladen unter dem Motto „Ob Rockstar, Filmstar oder anderi G'stalte“.

Dabei zeigte sich die bunte Vielfalt aus fast allen filmischen Bereichen. Ob das nun blonde Sternchen, Charly Chaplin, Blues Brothers oder andere internationalen Filmgrößen waren, sie hatten an diesem Abend ihren Spaß. Die Gastgeber hatten sich auch mächtig ins Zeug gelegt, der Konradsaal glich einem großen närrischen Ballsaal, in dem so richtig nach Herzenslust Frauenfasnacht gefeiert werden konnte. Stilecht hatten die Gastgeber auch den roten Teppich ausgelegt und so konnte sich manch einer als großer Star fühlen. Auch für grandiose Unterhaltung hatten die Gastgeber gesorgt.

Nicht nur dass Alex (übrigens der einzige Mann im Saal außer den beiden Feuerwehrkameraden, die sich hin und wieder aufwärmten) mit fetzigen Schlagern aus fast allen Musikepochen dem närrischen Volk einheizte. Dagmar Budde, die den Part des Conférencier übernommen hatte, kündigte mit närrisch selbst gereimten Texten die einzelnen Stimmungskanonen des Abends an und erntete auch für ihre Auftritte tosenden Applaus. Da rockten die Jackson Five, eine Gruppe aus Stühlingen, schon mal kräftig die Bühne. Isabella Kantoni als Margot Werner zauberte mit ihren Wünschen „So ein Mann“ so manchen Traum in die Herzen der Frauen.

Fast zum Platzen brachte Dagmar Budde als Andreas Gabalier mit dem Titel „I sing a Liad für Di“ den Konradsaal und keiner ließ sich davon abhalten, mitzumachen. Die Stimmung steigerte sich noch beim Auftritt von DJ Ötzi alias Johanna Harder. Ganz der aktuellen amerikanischen Politik verschrieben, stellten die Eberfinger Frauen mit "Wir sind die Trumps aus der Pfalz" fest, die Amerikaner haben jetzt das Übel am Hals. Dass in Eberfingen an diesem Abend Frauennotstand herrschte, versteht sich von selbst, fast alle Frauen waren auf der Stühlinger Bühne.

Nicole Jehle und Mary Würth machten sich Gedanken über potenzielle Bürgermeisterkandidaten. Damit hatten sie die närrischen Zuhörer auf ihrer Seite. Und dann gab es noch die Narrenbaumverlosung, die beim Sängerbund seit Langem so gehandhabt wird, dass der Erlös und der Narrenbaum der Gewinnerin überreicht werden. Diese darf dann entscheiden, was mit dem Geld in ihrem Dorf geschieht. In diesem Jahr war Angela Böhrer die Gewinnerin. Sie entschied dafür, dass der Narrenbaum und, was dazu gehört, an die Realschule kommt. Wann er übergeben werden wird, steht noch nicht fest.

Bildergalerie im Internet: