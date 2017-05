Stühlingen Hohenlupfenstadt Stühlingen mit viel touristischem Potenzial

Einer Umfrage des Statistik des Landratsamtes zufolge gibt eine Mehrheit der Urlauber (85 Prozent) an, Stühlingen erneut besuchen zu wollen. Nun will die Verwaltung mehr in die Vermarktung investieren – nicht nur eine Neuauflage von aktuellen Ansichtkarten ist geplant.

Stühlingen – „Wir kochen das Thema Tourismusförderung auf kleiner Flamme – das aber gut!“ So fasste Bürgermeisterin Isolde Schäfer diese Küraufgabe der Stadt im Ausschuss für Kultur und Tourismus zusammen. Den Tourismussektor betreut bei der Stadt seit drei Jahren Andrea Mann innerhalb des Ressorts Bürgerservice. Aktuelle Zahlen zu 2016 liegen noch nicht vor. Jedoch zeichnet sich laut der anwesenden Gastronomen Alexandra Wekerle, Jochen Sarnow und Corinna Kiel auch weiterhin ein leichter Aufwärtstrend ab.

Die Vorteile der Konuskarte, die vor einigen Jahren als Ersatz für die Kurtaxe eingeführt wurde, wird von 60 Prozent der Urlauber nicht genutzt. Nur wenige Gastronomen haben diese Servicekarte im Programm. Jochen Sarnow dazu: „ Viel zu aufwendig. Wir Gastronomen haben alle genug von Bürokratie!“ Die Konuskarte wurde dennoch um fünf Jahre verlängert.

Die Stadt Stühlingen stellt flankierend Werbeunterstützung zur Verfügung. Das sind Internet, Flyer, diverse Berichte und Fotos in überregionalen Werbebroschüren. Dazu zählt auch das neue Informationssystem und die Infrastruktur. Das Prädikat Luftkurort gehört ebenfalls in die Sparte Werbung. Demnächst wird das neue Infosystem noch durch einen sogenannten Info-Stern ergänzt. Standort wird der Kirchgarten sein.

Da die wenigen noch vorhandenen Ansichtskarten veraltete Motive zeigen, wird die Stadt für aktuelle Ansichtskarten sorgen. Andrea Mann informierte, dass man bei der Touristik GmbH einen Fachmann anfordern kann, der Einsteiger in die Touristikbranche berät. Laut einer Statistik des Landratsamtes wollen 85 Prozent der Urlauber wiederkommen. Die Bewertung der Urlauber brachte im Schnitt die Bewertung „gut.“ Eine Sache für sich ist der Nahverkehr: Von Stühlingen aus kommt man weder direkt nach Freiburg noch an den Bodensee. Stühlingen gilt dennoch als Tor zum Schwarzwald und zur Schweiz.

Zum Selbstläufer entwickelte sich das Schluchtensteigprojekt das in Stühlingen startet und in Wehr endet. Spürbar viele Wanderer und Radwanderer bringt dieses Angebot in die Region. In Stühlingen sind eigens Parkplätze für diese Klientel bereit gestellt. Auch zwei Gasthäuser haben ihre Toiletten für diese Laufkundschaft geöffnet.

Angesprochen wurden mit Blick auf eine Touristikaktion in Stühlingen das Naturdenkmal „Judenlöcher“. Oft werde danach gefragt, so Jochen Sarnow und Alexandra Wekerle. Da müsste wohl zuerst nachgeforscht werden, weshalb die Judenlöcher einst wirklich entstanden sind. Denkbar wäre eine Vorburg zum Hohenlupfen, eine Wehranlage oder ähnliches. Zudem sind die Judenlöcher, eingebettet in einen Steilhang, schwer zugänglich und für Ortsfremde nicht leicht zu finden. Und wenn nichts geschieht, ist die Anlage demnächst zugewachsen.

Ausschuss Kultur und Tourismus

Dem Ausschuss für Kultur und Tourismus gehören folgende Gemeinderäte an: Für die Fraktion Freie Wähler: Jens Bryssinck (Vertreter Bruno Jehle), Frank Hotz (Gabriele Fischer), Gabriele Würth (Tobias Held). Für die CDU: Bernhard Engel (Rüdiger Mayer), Harald Hofmeier (Raimund Güntert), Corinna Pieper (Georg Lang). Beisitzer aus dem Gastronomiebereich sind Alexandra Wekerle, Jochen Sarnow und Helge Handke.