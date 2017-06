Stühlingen Helfer des DLRG legen im Stühlinger Freibad erfolgreich Rettungsschwimmerprüfung ab

Für die Sicherheit in Freibädern sind sie unverzichtbar: Ehrenamtliche Helfer des DLRG, die als Rettungsschwimmer dafür sorgen, dass im und am Becken keine Unfälle passieren. Am vergangenen Wochenende haben sie im Stühlinger Freibad erfolgreiche ihre Rettungsschwimmerprüfung abgelegt.

Was wären unsere Schwimmbäder oder Badeseen bei diesen momentan sommerlichen Temperaturen, bei denen es uns ins kühle Nass zieht, ohne die ehrenamtlichen Helfer des DLRG? Diese ehrenamtlichen Helfer übernehmen verstärkt die Aufgaben für unsere Sicherheit in den Schwimmbädern.

Beim Egginger Badsee gehören vor allem Elsa und Helga Weicher dazu, die schon seit vier Jahren in der DLRG dabei sind. In Stühlingen leitet Johannes Bächle seit vielen Jahren die Gruppe, die eng mit der DLRG-Gruppe aus Klettgau zusammen arbeitet. Wie wichtig diese Einsätze in den Bädern sind, erklärt Elsa Weicher so: „Wo wollen denn die Kinder Schwimmen lernen, wenn die Bäder zu sind?“ Dies hat sich im vergangenen Jahr besonders in Stühlingen gezeigt. Da gab es wegen Flüchtlingen, die nicht schwimmen konnten, einige Einsätze. "In Eggingen war es zum Glück nur ein einziger", so Elsa Weicher.

Nur wenige Badegäste machen sich Gedanken darüber, warum sich die DLRG-Mitglieder am Rande der Becken aufhalten und hin und wieder einzelne darauf aufmerksam machen, dass sie sich nicht den Vorschriften entsprechend verhalten. Fakt ist, dass in viele Freibädern, so auch in Stühlingen, Mauchen oder Eggingen, ohne diese freiwilligen Rettungsschwimmer ein Badebetrieb nicht möglich wäre.

Dass eben gerade diese Leute gut geschult sind, um als Rettungsschwimmer alle diejenigen aus dem Wasser zu ziehen, die entweder gar nicht schwimmen können, oder während des Schwimmens in Notlagen geraten, kommt nicht von ungefähr. Dazu braucht es jedoch eine freiwillige Ausbildung und die hat es in sich. In ihrer Freizeit, auch im Winter in den Hallenbädern, trainieren die geübten Schwimmer. Dabei geht es nicht nur um Schwimmen, auch tauchen müssen sie können und vor allem Menschen aus dem Wasser holen können. Dann im Sommer sind sie regelmäßig in den Bädern und unterstützen die Schwimmmeister/innen.

Rettungsschwimmmer müssen alle zwei Jahre die entsprechenden Prüfungen ablegen. So war das Stühlinger Freibad am vergangenen Wochenende Schauplatz der Abnahme des Silbernen Rettungsschwimmerabzeichens. Die Prüflinge müssen dazu vom drei Meterturm springen und drei Meter tief tauchen und Gegenstände bergen.