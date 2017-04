Stühlingen Heavy Blechis blicken auf finanziell erfolgreiches Jahr

Die Heavy Blechis haben in ihrer Hauptversammlung auf ein musikalisch und finanziell erfolgreiches Jahr geblickt. Zudem ehrte die Guggenmusik zahlreiche langjährige Mitglieder.

Lausheim (ywü) Ein finanziell äußerst erfolgreiches Jahr haben die Heavy Blechis hinter sich, wie in der Hauptversammlung im Gasthaus Kranz in Lausheim festgestellt wurde.

Da die Musiker sowohl ihr neues Kostüm "Schwarzwaldmarie" als auch die Buskosten aus eigener Tasche finanzierten und gute Einnahmen bei der Kostümvorstellung wie auch beim Städtlefest verzeichnet hatten, wurde vom Vorstand beschlossen, für die nächste Saison keinen Busbeitrag zu kassieren: "Wir sehen, wenn man was macht, kann man die Früchte dann ernten", resümierte der Vorsitzende Simon Heer nach seinem ersten Jahr im Amt zufrieden. Er dankte dem Busunternehmen Vesenmayer für die moderaten Preise und die Kombi-Fahrten. Auch solle das Hallenfest in den geraden Jahren beibehalten werden. Ideen für die Ausrichtung des nächsten Festes im Herbst 2018 werden noch gesucht und müssen sich nicht zwingend an der Fasnet orientieren. Die musikalische Unterhaltung durch befreundete Guggis hat sich allerdings bewährt und solle beibehalten werden. Gelockert werde auch die Regel, erst ab Dreikönig aufzutreten. Allerdings nur als Gegenbesuch von Guggenmusiken, die ebenfalls wie die Heavy Blechis ein Fest im November veranstalten.

Schriftführer Jens Burger hatte in seinem ersten Bericht 26 Auftritte eingetragen, darunter neben den regulären Fasnetmusikauftritten auch interne Feiern wie Polterabende, Hochzeiten und Bäume stellen für den weiblichen Musikernachwuchs. Dirigent Matthias Schönle hatte mit 78 Prozent Probenbesuch zwar ein Prozent weniger als im Vorjahr errechnet, ist aber dennoch zufrieden mit seinem Team: "Sound und Kostüm sind eine runde Sache, wir kommen immer gut an, egal wo wir sind." Lediglich acht der 41 Musiker unterschreiten 70 Prozent. Immer anwesend waren Mario Maier und Christoph Rendler, sie erhielten einen Gutschein für das Gasthaus Kranz in Lausheim. Negativ aufgestoßen sei dem Dirigenten allerdings, dass einige Musiker zum Probenwochenende Mitte Dezember nicht alle Noten hatten, obwohl diese sich die Print- und Audiodateien bequem besorgen konnten. Nachwuchs im großen Blech sei immer gerne erwünscht, trotz der momentan sehr ausgewogenen Besetzung.

Für 20 Jahre wurden Jürgen Schönle und Carsten Friedrich geehrt, 15 Jahre hatten Birgit Schillinger, Matthias Schönle und Helmut Wolf erreicht, seit zehn Jahren sind Sven Korhummel und Martin Schönle dabei. Marco Maier wurde erneut Superfuchs. Das Sommerfest mit Fuchstaufe findet am 19. August statt, für Julian Budde springt Julian Mäntele kommissarisch als Beisitzer Trinkmanagement ein. Birgit Schillinger regte an, das spontane Tenorhornsolo von Maximilian Binder und Robin Baumann fest in das Programm aufzunehmen.