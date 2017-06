Stühlingen Hanni Löffler und Elisabeth Eichin übernehmen Kiosk im Stühlinger Schwimmbad

Mit der Entscheidung kann der Vorstand der Stühlinger Schwimmfreunde gut leben: Elisabeth Eichin und Hanni Löffler nehmen die Verkostung der Gäste bis auf weiteres in die eigenen Hände. Aber zusätzliche Beckenwachen mit DLRG-Zertifikat werden noch gesucht.

Große Erleichterung bei den Stühlinger Schwimmfreunden. Zumindest mittelfristig ist die Kioskfrage der Schwimmfreunde gelöst. Hanni Löffler und Elisabeth Eichin, beide Fördervereinsmitglieder, betreiben den Kiosk nun seit kurzem in eigener Regie und die anfallenden Aufgaben werden schwesterlich geteilt. Damit ist dem Vorstand ein schwerer Stein vom Herzen gefallen. Nicht nur das, auch finanziell fährt man mit der gefundenen Lösung gut. Im Gespräch mit uns meinen beide „Pensionärinnen: „Wir sind nicht auf Zuverdienst angewiesen!“

Und beide kennen Land und Leute bestens. Einen Kiosk betreiben kann man indes nicht einfach so. Da spricht die Gewerbeaufsicht ein Wörtchen mit. Die erforderliche Lizenz lässt der Staat sich überschaubare 30 Euro kosten. An Badewettertagen haben beide gut zu tun. Wenn so wie neulich an einem Tag an die 400 Besucher kommen, ist der Betrieb von einer Person alleine nicht zu schaffen. Für diese Fälle stehen noch einige junge Mädchen auf Abruf bereit. „Alles nur eine Frage der Organisation, stellt Hanni Löffler fest. Lisbeth Eichin kümmert sich als gelernte Bürokauffrau um Buchhaltung und Finanzen, während Hoheitsgebiet von Hanni Löffler Arbeitspläne und Einkäufe sind. Dazu natürlich der laufendee Kioskbetrieb und abends, wenn die Badegäste verschwunden sind, geht es ans Putzen. Beiden gefällt der Kontakt mit den Besuchern.

Was nicht nur den Kioskmädels Sorgen macht, ist die Besetzung der Beckenwachen. Deshalb wäre schön, wenn sich hier der Personalbestand vergrößern würde. Je mehr Beckenwachen mit DLRG-Zertifikat, desto geringere Dienstzeiten. Gefordert wird für die Befähigung zur Beckenwache Sprung vom 3-Meter Brett, 100 Meter in gewissem Zeitlimit schwimmen und 25 Meter tauchen. "Letzteres schaffen wir beide in unserem Alter nicht mehr", bedauern beide.

Was beide Frauen aber unbändig freut, ist die Tatsache, dass mehr und mehr Besucher, vor allem Frauen mit kleinen Kindern, inzwischen aus dem Raum Bonndorf und den Ortsteilen kommen. Die ruhige Atmosphäre wird von vielen geschätzt. Nicht jeder will sich in einem Fun-Bad dauerbespaßen lassen. Verhungern braucht im kleinen, feinen Bädle auch keiner. Ein Renner sind natürlich Pommes und Eis.