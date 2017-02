Handschellen für Betrunkenen

Als absolut uneinsichtig erwies sich ein betrunkener junger Mann, der in der Nacht zum Dienstag stark schwankend auf der B 314 unterwegs war.

Der Polizei wurde kurz vor 1 Uhr gemeldet, dass auf der B 314 auf Höhe Weizen-Bahnhof ein betrunkener Mann auf der Straße laufen würde. Eine Streife traf den 25-Jährigen auf der Fahrbahn an. Auf die Beamten habe er nicht reagiert, sondern setzte seinen Weg unbeirrt fort, so die Polizeiangaben. Als der Betrunkene alle Aufforderungen zum Stehenbleiben ignorierte, wurde er von den Beamten in Gewahrsam genommen. Auf der Fahrt zum Polizeirevier soll der Mann die Polizisten beleidigt und zu schlagen versucht haben. Daraufhin wurden ihm Handschellen angelegt. Den Rest der Nacht verbrachte er in einer Zelle des Polizeireviers. Gegen den 25-Jährigen wird Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchte Körperverletzung und Beleidigung erstattet.