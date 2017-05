Stühlingen Handels- und Gewerbeverein Stühlingen steht gut da

Der Handels- und Gewerbeverein Stühlingen zieht positive Bilanz. Die Versammlung stimmt einstimmig der Erhöhung des Mitgliederbeitrags zu.

Stühlingen – Im Verlauf der Mitgliederversammlung des Stühlinger Handels- und Gewerbevereines spiegelte sich zum einen der gute Zusammenhalt des Vorstandsteams, zum anderen aber auch die Schwierigkeiten mit denen Einzelhändler in einer kleinen Stadt wie Stühlingen zu kämpfen haben, wieder. Einstimmig wurde die Erhöhung des Mitgliederbeitrages beschlossen.

Seit Vereinsgründung in den 80-iger Jahren wurde am Mitgliederbeitrag nicht gerüttelt. Zukünftig ist man mit 79 Euro pro Jahr dabei (bisher 52 Euro). Mit der Erhöhung soll ein finanzieller Puffer geschaffen werden, um im operativen Geschäft nicht ständig „auf Kante“ manövrieren zu müssen. „Wir sind nicht da, um Geld anzuhäufen,“ so Reinhard Schmitt. Von den 80 Mitgliedern nahmen nur etwa 20 an der Sitzung teil. Dazu Vorsitzender Reinhard Schmitt ironisch: „Ich freu mich, dass die, die da sind, da sind.“ Bürgermeisterin Isolde Schäfer erinnerte an die „Blockbuster und Alleinstellungsmerkmale“, die den HGV auszeichnen. Als Blockbuster stufte sie die drei jährlichen Events Stühlinger Frühling, Stühlinger Herbst und Weihnachtsmarkt ein. Mit dem Begriff Alleinstellungsmerkmal verbinden sich beispielsweise die erfolgreiche Stühlinger Gulden Aktion, die Weihnachtsdekoration, Christbäume ganz ohne Glitter und Glimmer sondern ausschliesslich mit Weihnachtsbäumen, die sehr gut in das Stadtbild passen. Sehr gut kommt das völlig neue Beschilderungskonzept an, das gemeinsam mit der Stadtverwaltung den Schlusspunkt der Stadtsanierung bildet. Demnächst wird laut Schäfers Ankündigung im Kirchgarten ein Info-Stern installiert. „In Sachen Leerstände, ehemals NKD und Schreibwaren Würth tut sich was,“ so Schäfer ohne konkret zu werden. Zusammenfassend stelllte Schäfer fest: “Wir wissen die Arbeit des HGV zu schätzen. Wir (Stadt und HGV) profitieren voneinander."

Eine „hervorragende Kassenführung“ bescheinigte Kassenprüfer Josef Würth Finanzchef Günter Schneider. Einen Besucherrekord verzeichnete der Stühlinger Frühling. Am 21./22. April 2018 wird der Stühlinger Frühling zum 30. Mal über die Bühne gehen. Nur Formsache waren die Wahlen, die im rollierenden System stattfinden. Patrick Leingruber bleibt stellvertretender Vorsitzender und wiedergewählt wurden die Beisitzer Richard Beil, Andreas Strauß, Jochen Sarnow, Jens Bryssinck und Anton Scherzinger. In der Belegung des Handwerkerzeltes sieht Vorsitzender Reinhard Schmitt noch „Steigerungspotential.“ Wenn das Zelt nicht ganz mit Stühlinger Handwerkern belegt werden kann, werden nach wie vor auch auswärtige Firmen zum Zuge kommen. Zum Ende der Versammlung referierte Vorstandsmitglied Anton Scherzinger über das Thema „Erfolgsfaktor Mensch!“.

Der Gewerbeverein

Der Stühlinger Handels-und Gewerbeverein wurde 1986 gegründet. Damals war nicht absehbar, dass diese Solidargemeinschaft sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickeln würde. Vorsitzende ist derzeit Reinhard Schmitt. Der Verein zählt 80 Mitglieder