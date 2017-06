Stühlingen Guter Start für Eberfinger Herbstzeitlose

Seit einem Jahr gibt es den neuen Verein in Eberfingen und legt sich mächtig ins Zeug. Zu den Angeboten für Senioren zählen unter anderem Ausfahrten und Vorträge. Bei der ersten Hauptversammlung konnte das Vorstandsteam ein positives Resümee ziehen.

Sie haben ihre Feuertaufe bestanden, das Dreiergestirn der Herbstzeitlosen in Eberfingen. Bei der ersten Hauptversammlung nach der Neugründung und Neubenennung des ehemaligen Altenwerks konnte Karin Teufel als Sprecherin des Vorstandsteams ein recht positives Resümee ziehen. „Ich glaube sagen zu können, dass wir einen guten Start hingelegt haben“, sagte Karin Teufel. Und ihren Worten folgte gleich ein umfangreicher Rückblick auf das erste Vereinsjahr mit neuen Unternehmungen und vielen Initiativen.

Mindestens ein Mal im Monat hatten sich die Seniorinnen und Senioren getroffen, und dabei sind sie keineswegs im Gemeindehaus sitzen geblieben: Zu ihren Unternehmungen gehörten Ausfahrten, Vorträge, Quizz-Spiele, ein Besuch der Caritas-Werkstätten in Gurtweil und vieles mehr. Das Vorstandsteam hat nach Meinung der Senioren die für das erstes Jahr gestellten Ziele sehr gut errreicht. Wie gut dies alles gelungen war, das hatte Olga Löhle in einem ausführlichen Bericht festgehalten und rief einzelne Erlebnisse nochmals in Erinnerung. Besonders eindrucksvoll war der Besuch der Caritas Werkstätten, aber auch die Treffen im Gemeindesaal waren nicht ganz ohne. Eines der Mitglieder hatte einen Quizz-Nachmittag vorbereitet und so mussten die Seniorinnen und Senioren zum Teil knifflige Fragen beantworten. Spaß war dabei garantiert.

Auch die finanzielle Situation konnten die Herbstzeitlosen klären: Wie vereinbart, wurde die Hälfte des vom Vorgänger-Altenwerk übrig gebliebenen Vermögens an das Afrika-Hilfsprojekt von Manuel Isabo und für die Kapellenrenovation in Eberfingen gespendet; die andere Hälfte bildete den Grundstock für die Kasse des neuen Vereins. Diese verwaltet Margot Groschinski. Sie bilanzierte in der Versammlung jedoch ein kleines Minus, weil der Verein keinen Mitgliedsbeitrag erhebt und sich nur von Spenden finanziert. So hofft die Kassiererin, dass letztere auch weiterhin kräftig fließen.

Nicole Jehle als Vorsitzende des Gemeindeteams gratulierte den Herbstzeitlosen für ihren gelungenen Start. Ortsvorsteher Wolfgang Löhle schloss sich dem an. Er wartete nicht mit dem sonst üblichen Zitat-Spruch auf, sondern ließ sich von Karin Teufel das Zustandekommens des Namens Herbszeitlose genauer erklären: „Herbst“, so Karin Teufel, „weil wir im Herbst zusammen gesessen und beraten haben, wie wir das machen; Zeit, weil wir jetzt Zeit haben uns zu treffen und lose, weil wir jetzt etwas los machen können.“

Ortsvorsteher Wolfgang Löhle ermunterte die Anwesenden, sich anzustrengen, um in etwa zehn Jahren, wenn er zu den Senioren stossen wird, noch dabei zu sein.