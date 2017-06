Stühlingen Grundschüler aus der Region zeigen Talent bei Völkerballturnier

Zum 15. Mal veranstaltete die Grundschule Weizen ein Völkerballturnier bei sich. Eingeladen waren die Grundschulen aus Eggingen, Stühlingen und Wutöschingen. Die Egginger Schüler konnten den Sieg für sich verbuchen.

Zum 15. Mal hatte die Grundschule Weizen ihre Nachbarschulen Stühlingen, Eggingen und Wutöschingen zum Völkerballturnier eingeladen. 16 Teams kämpften auf dem Sportplatz des FC Weizen um den Wanderpokal. Es siegten am Ende die Grundschüler aus Eggingen.

Für die Unterhaltung in den Spielpausen hat auch in diesem Jahr die Firma sto das Spielmobil der Badischen Sportjugend gesponsert. Die Eltern der Grundschule Weizen sorgten für die Verpflegung der 144 Kinder und ihrer Betreuer.

Nach den insgesamt 48 Vorrundenspielen blieb für die Endrunde je eine Mannschaft aus jeder Schule übrig. Im kleinen Finale unterlag die Mannschaft Wutöschingen 3 dem Titelverteidiger aus Stühlingen. In einem spannenden Endspiel gegen die Gastgeber aus Weizen holte sich schließlich die Grundschule Eggingen mit ihrer ersten Mannschaft den Turniersieg.

Den Wanderpokal überreichte Thomas Laubis, Schulleiter der Grundschule Weizen und Organisator des Turniers. Laubis freute sich über die hervorragenden sportlichen Leistungen und dankte den Teilnehmern für ihre faire Spielweise. Diese sei in diesem Jahr besonders angestrebt gewesen, so Laubis, denn das aktuelle Schuljahresmotto der Grundschule Weizen heißt „Benimm ist in“. Der Schulleiter dankte ebenso den zwölf Schiedsrichtern und allen, die zum Gelingen des Turniers beigetragen haben. „Im nächsten Jahr holen wir uns den Wanderpokal wieder!“, so ein Weizener Schüler in Vorfreude auf das Völkerballturnier 2018.