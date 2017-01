Stühlingen-Weizen Großes Stühlerücken bei Kultur rockt

Der Verein „Kultur rockt“ startet in sein 16. Jahr mit einem bis auf die Spitze komplett neuen Vorstand. Vorsitzender Oliver Hamburger ist zufrieden mit seinen „Kulturrockern“, die beiden Veranstaltungen Querbeat und Infected X-Mas waren auch finanziell ein großer Erfolg für die jungen Erwachsenen aus Weizen.

Enttäuscht war der Vorstand darüber, dass trotz Einladung kein Vertreter der Stadt anwesend war. Gerne hätte er über die anstehende Renovierung der Ehrenbachhalle Weizen gesprochen. Der Verein würde es begrüßen, wenn der Barraum für die Ausrichtung der Infected X-Mas Party erhalten bliebe und wünscht sich Strom und Aufhängemöglichkeiten für Lampen.

Der absolute Höhepunkt des Vereinsjahrs war das Querbeat Open-Air-Festival: An zwei Festivaltagen mit zehn internationalen Bands und hunderten begeisterten Festivalgängern feierte das Querbeat 15. Geburtstag. Mit 26 Stunden Anfahrt im eigenen Tourbus war die Melodic-Rockband Templeton Pek aus Birmingham als erste Band von der Insel in der Geschichte des Querbeat angereist. Der Höhepunkt war der Auftritt der acht Musiker von „Le Fly“. „Die Weizener Fans tanzten vor der Bühne und sangen bei bekannten Stücken wie „Klassenfahrt“ aus vollem Halse mit“, berichtete Daniela Hamburger. Als Zugabe der besonderen Art gaben Le Fly im Gasthaus Kreuz am nächsten Tag noch ein Ständchen mit Klavierbegleitung. Nach zwölf Jahren gab Sandra Held ihr Kassenamt an Florian Rüde weiter. „Sie hat immer gut gewirtschaftet und auch in stressigen Situationen immer kühlen Kopf bewahrt“, dankte ihr Oliver Hamburger. Ihren Posten abgegeben haben nach sechs Jahren auch der Stellvertreter Thomas Schwärzle an Patrick Müller sowie Schriftführerin Daniela Hamburger an Carmen Löhle. „Thomas hat immer kritisch hinterfragt und neue Impulse gesetzt“, dankte Oliver Hamburger. Er sei auch stets zur Stelle gewesen, wenn Arbeit anstand.

Daniela Hamburger erhielt zum Abschied ein besonderes Küsschen und Dankesworte von ihrem Mann Oliver: „Sie hat es immer geschafft, Themen in die richtigen Worte zu fassen!“ Neben der Öffentlichkeitsarbeit und der Homepage kümmerte sie sich auch um die Genehmigungen für Querbeat, da das Festival-Areal im Naturschutzgebiet liegt.